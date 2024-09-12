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Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

12 вересня 2024 р. 22:46

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Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська переконана, що Росія має вдосталь ресурсів, щоб провадити війну на виснаження. У зв'язку з цим очікувати завершення війни наразі не варто. 

Таку думку Берлінська висловила в ефірі Вечір.LIVE у четвер, 12 вересня.

Війна триватиме довго

"Це надовго. В мене це вже 11 рік. Прогнози щодо того, скільки це може тривати — справа невдячна, оскільки можуть бути різні фактори, які різко змінять геополітичний баланс сил", — вважає Берлінська.

Вона наголосила, що Росія має вдосталь ресурсів та союзників, щоб довго вести війну на виснаження.

"Росія готова "грати" довго, на виснаження. Ресурс для цього у них є. Вони залучають не лише свій військово-промисловий комплекс, але і об'єднання десятків країн — Китай, Північна Корея, Іран, Білорусь та багато інших", — нагадала військова.

Берлінська підкреслила, що Росія активно відновлює ресурси для ведення війни у тилу, за багато кілометрів від лінії фронту.

"Треба знищувати цю війну там, де вона народжується. Вона народжується не на фронті. Вона народжується на складах боєприпасів Росії за 500 км, на заводах по ремонту техніки за 1000 км від фронту, на полігонах з особовим складом", — вважає вона.

Військова підкреслила, що саме по цих об'єктах Україна має завдавати головні удари.

"Отуди мають летіти наші дрони, наші ракети. Західні ракети! На цьому наголошує наше керівництво, і я рада, що на цьому акцентується увага", — підкреслила Берлінська.

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22:15 В Запоріжжі пролунали дві серії вибухів — місто під ворожим ударом

22:05 Голова МЗС Польщі Сікорський запропонував скасувати виплати українським біженцям у Європі

21:54 У Києві поліція з'ясовує обставини побиття чоловіка народним депутатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:48 В Міндовкіллі назвали суму збитків, яку Росія завдала забрудненням Сейму та Десни

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

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