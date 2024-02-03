Гапчинська розкрила, як держава допомагає у відновленні будинків, які постраждали від окупації

Росіяни під час обстрілів знищили будинок відомої художниці Євгенії Гапчинської. Сама художниця розповіла про те, як уперше побивала у зруйнованому будинку та чи допомагає хтось у його відновленні.

Про це Євгенія Гапчинська розповіла у проєкті ТСН "Наодинці" у четвер, 1 лютого.

Перші емоції після відвідин зруйнованого будинку

Євгенія Гапчинська поділилася своїми почуттями від побаченої руйнації свого будинку у Макарівському районі Київської області, який служив притулком для загарбників під час окупації.

Після звільнення території жінка знайшла в собі сили зайти до свого будинку через місяць і виявила, що загарбники поводилися з його інтер'єром з варварською жорстокістю.

"Всі шибки були вибиті. Переді мною з'явився жах. Все було вкрите склом. Мені здається, вони там не жили, а швидше розважалися і грабували. Все навколо було розстріляно, кухонна поверхня була вирвана. Все, що не було вкрадено, було явно пошкоджено вогнем", — поділилася Гапчинська.

Крім того, жорстокість загарбників торкнулася і дитячої кімнати, де з полиць було знято сімейні фотоальбоми, а фотографію родичів її чоловіка на Червоній площі залишили серед руйнувань.

Чи допомагає держава у відновленні будинку Гапчинської

Євгенія Гапчинська розповіла, що фінансової підтримки від держави для ремонту свого житла, розгромленого загарбниками, вона не отримала. За її словами, еДопомога начебто і є, але насправді її начебто й немає.

"Всюди йшлося про відновлення, радили зберігати чеки для майбутньої компенсації. Ніхто не згадував, що потрібно пройти перевірку комісією", — розповіла постраждала.

Коли художниця звернулася до місцевої ради за необхідними документами, їй відповіли, що вони її не впізнають.

"Я була в шоці. Мені потрібна була довідка, що будинок був окупований, а він попросив мене довести, що це мій будинок, а потім він подумає, давати мені цю довідку чи ні", — поділилася Євгенія Гапчинська.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 лютого росіяни обстріляли Полтавську область. Внаслідок атаки було пошкоджено зерносховища.

Крім того, російські окупанти у суботу, 3 лютого, вкотре обстріляли Донецьку область . Внаслідок атаки загарбників поранено людину.