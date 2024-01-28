Война в Украине — как выглядят разрушения, которые вызвала Россия

В Украине уже почти два года продолжается полномасштабная война. Российские оккупанты ни на миг не прекращают обстрелы и террор жителей захваченных территорий. Действия врага повлекли лишь разрушение и боль.

Увидеть последствия российского вторжения в Украину можно в видео Новини.LIVE.

Полномасштабная война в Украине

Каждый день захватчики бьют из всех видов вооружения по домам, больницам, школам и другой гражданской инфраструктуре Украины. В результате атак российских оккупантов страдают не только здания, но и люди. Враг безжалостно убивает и травмирует гражданское население. К тому же военные армии РФ депортируют детей и не позволяют им общаться с семьей. Москва цинично пробует захватывать населенные пункты, в которых занимается террором людей.

На фронте оккупанты также применяют все вооружения, в том числе химическое, которое травит украинских военных. Они нарушают Конвенцию о запрещении химического оружия, участником которой является Россия.

Напомним, российские оккупанты обстреляли Харьковскую область. Очередная атака врага произошла вчера, 27 января.

Также мы писали, что российские оккупанты почти полностью уничтожили Берислав в Херсонской области. Каждый день город оказывается под ударом врага.

Добавим, 27 января в Харькове в больнице умерла 13-летняя девочка. Она получила ранения в результате обстрела российскими захватчиками села Малый Бурлук 17 января. Россияне нанесли удар по населенному пункту, применив авиационную бомбу.