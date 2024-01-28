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Війна в Україні — який вигляд мають руйнування, які спричинила Росія

28 січня 2024 р. 14:56

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В Україні вже майже два роки триває повномасштабна війна. Російські окупанти ні на мить не припиняють обстріли та терор мешканців захоплених територій. Дії ворога спричинили лише руйнування та біль.

Побачити наслідки російського вторгнення в Україну можна у відео Новини.LIVE.

Повномасштабна війна в Україні

Щодня загарбники б'ють зі всіх видів озброєння по домівках, лікарнях, школах та іншій цивільній інфраструктурі України. Внаслідок атак російських окупантів страждають не лише будівлі, а й люди. Ворог безжалісно вбиває та травмує цивільне населення. До того ж військові армії РФ депортують дітей та не дозволяють їм спілкуватися з родиною. Москва цинічно намагається захоплювати населені пункти, в яких займається терором людей. 

На фронті окупанти також застосовують все озброєння, зокрема хімічне, яке труїть українських військових. Вони порушують Конвенцію про заборону хімічної зброї, учасницею якої є Росія.

Нагадаємо, російські окупанти обстріляли Харківську область. Чергова атака ворога сталася вчора, 27 січня.

Також ми писали, що російські окупанти майже повністю знищили Берислав у Херсонській області. Щодня місто опиняється під ударом ворога.

Додамо, 27 січня в Харкові у лікарні померла 13-річна дівчинка. Вона зазнала поранень внаслідок обстрілу російськими загарбниками села Малий Бурлук 17 січня. Росіяни завдали удару по населеному пункту, застосувавши авіаційну бомбу.

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14:47 КНДР вдруге за тиждень здійснила пуски крилатих ракет у бік Японського моря

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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