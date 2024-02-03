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Гапчинская раскрыла, как государство помогает в восстановлении домов, пострадавших от оккупации

3 февраля 2024 г. 17:50

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Россияне во время обстрелов уничтожили дом известной художниці Евгении Гапчинской. Сама художница рассказала о том, как впервіе побівала в разрушенном доме и помогает ли кто-то в его восстановлении.

Об этом Евгения Гапчинская рассказала в проекте ТСН "Наодинці" в четверг, 1 февраля.

Первые эмоции после посещения разрушенного дома

Евгения Гапчинская поделилась своими чувствами от увиденного разрушения своего дома в Макаровском районе Киевской области, который служил убежищем для захватчиков во время оккупации. 

После освобождения территории, женщина нашла в себе силы зайти в свой дом спустя месяц и обнаружила, что захватчики обращались с его интерьером с варварской жестокостью. 

"Все стекла были выбиты. Передо мной предстал кошмар. Все было покрыто стеклом. Мне кажется, они там не жили, а скорее развлекались и грабили. Все вокруг было расстреляно, кухонная поверхность была вырвана. Все, что не было украдено, было явно повреждено огнем", — поделилась Гапчинская. 

Кроме того, жестокость захватчиков коснулась и детской комнаты, где с полок были сняты семейные фотоальбомы, а фотография родственников ее мужа на Красной площади была оставлена посреди разрушений.

Помогает ли государство в восстановлении дома Гапчинской

Евгения Гапчинская рассказала, что что финансовую поддержку от государства для ремонта своего жилья, разгромленного захватчиками, она не получила. По ее словам, еДопомога вроде и есть, но на деле ее как будто и нет. 

"Везде говорилось о восстановлении, советовали сохранять чеки для будущей компенсации. Никто не упоминал, что нужно пройти проверку комиссией", — рассказала пострадавшая

Когда художница обратилась в местный совет за необходимыми документами, ей ответили, что они ее не узнают. 

"Я была в шоке. Мне нужна была справка, что дом был оккупирован, а он попросил меня доказать, что это мой дом, а потом он подумает, давать мне эту справку или нет", — поделилаcь  Евгения Гапчинская.

Напомним, что в пятницу, 2 февраля россияне обстреляли Полтавскую область. В результате атаки были повреждены зернохранилища.

Кроме того, российские оккупанты в субботу, 3 февраля, в очередной раз обстреляли Донецкую область. В результате атаки захватчиков ранен человек.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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