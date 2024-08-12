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Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

Демченко прокоментував рух техніки в Білорусі — яка загроза для України

12 серпня 2024 р. 15:59

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22:11 Генерал Романенко назвав ймовірну ціль наступу на Курську область

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Президент Білорусі Олександр Лукашенко дав вказівки на посилення угруповання військ на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках. Водночас українські прикордонники не фіксують особливої загрози з цього напрямку.

Про це заявив речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі День.LIVE.

Загроза з Білорусі

За словами Демченка, українська розвідка відстежує усі дії Білорусі та наразі поблизу українського кордону не фіксується значної концентрації військ.

"Ми не відзначаємо, щоб в максимальній близькості знаходилися підрозділи або ж переміщення важкої техніки й загалом особового складу армії Білорусі", — сказав він.

Речник ДПСУ наголосив, що більшість переміщень в Білорусі відбувається вглиб території та має на меті лише нагнітання напруги.

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