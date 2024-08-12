Демченко прокомментировал движение техники в Беларуси — какая угроза для Украины

Президент Беларуси Александр Лукашенко дал указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях. В то же время, украинские пограничники не фиксируют особой угрозы с этого направления.

Об этом заявил спикер ГПСУ Андрей Демченко в эфире День.LIVE.

Угроза из Беларуси

По словам Демченко, украинская разведка отслеживает все действия Беларуси и в настоящее время вблизи украинской границы не фиксируется значительная концентрация войск.

"Мы не отмечаем, чтобы в максимальной близости находились подразделения или перемещение тяжелой техники и в целом личного состава армии Беларуси", — сказал он.

Спикер ГПСУ подчеркнул, что большинство перемещений в Беларуси происходит вглубь территории и преследует цель лишь нагнетания напряжения.