Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Якби не Курська операція, близько 35 тисяч російських військових могли б бути на Покровському напрямку в Україні. Так, російська 810-та бригада морської піхоти, яку очікували побачити у Вовчанську чи Покровську, з’явилася на Курському напрямку.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки росіян відтягнула з України Курська операція

Братчук підкреслив, що противник продовжує тиск на ключових напрямках і майже не перекидає підрозділи. Але початок Курської операції запобігла появу 35 тисяч росіян на Покровському напрямку.

Так, російська 810-та бригада морської піхоти, яку очікували побачити у Вовчанську чи Покровську, з’явилася на Курському напрямку.

"Контрнаступ триває, наша оборонна операція триває. Тому ситуація надзвичайно динамічна, і кожен день може вносити свої корективи", — йдеться у повідомленні.

Водночас Братчук додав, що хоч контратака і почалася лише кілька днів тому, вона вже швидко втрачає динаміку і "згасає".

Він пояснив, що ЗС РФ виснажуються через тривалу підготовку українських оборонних позицій, які ретельно облаштовуються з використанням інженерної техніки та навіть оборонних споруд ворога.