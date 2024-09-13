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Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

13 вересня 2024 р. 10:43

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10:43 Братчук назвав кількість росіян, які могли б бути біля Покровська, якби не Курська операція

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09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

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08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

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08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
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22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

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17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

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Якби не Курська операція, близько 35 тисяч російських військових могли б бути на Покровському напрямку в Україні. Так, російська 810-та бригада морської піхоти, яку очікували побачити у Вовчанську чи Покровську, з’явилася на Курському напрямку.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Скільки росіян відтягнула з України Курська операція

Братчук підкреслив, що противник продовжує тиск на ключових напрямках і майже не перекидає підрозділи. Але початок Курської операції запобігла появу 35 тисяч росіян на Покровському напрямку. 

Так, російська 810-та бригада морської піхоти, яку очікували побачити у Вовчанську чи Покровську, з’явилася на Курському напрямку.

"Контрнаступ триває, наша оборонна операція триває. Тому ситуація надзвичайно динамічна, і кожен день може вносити свої корективи", — йдеться у повідомленні. 

Водночас Братчук додав, що хоч контратака і почалася лише кілька днів тому, вона вже швидко втрачає динаміку і "згасає". 

Він пояснив, що ЗС РФ виснажуються через тривалу підготовку українських оборонних позицій, які ретельно облаштовуються з використанням інженерної техніки та навіть оборонних споруд ворога.

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10:49 Під Маріуполем був "приліт" по військовому складу — зоряво від вибухів бачили за кілометри

10:49 Екснардепа підозрюють в ухиленні від сплати понад 70 млн гривень податків

10:48 Шкільна драма — на Одещині підліток втік з дому через сварку з однокласниками

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:38 Візит Путіна до Туреччини у супроводі винищувачів — чи дозволить це НАТО

10:29 РФ може втратити все, що дозволяє їй домінувати — Подоляк пояснив, що не так з допомогою Ірану

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08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

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22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"