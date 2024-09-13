Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Російський контрнаступ на Курському напрямку "згасає". Попри те, що наступально операція розпочалась всього кілька днів назад, вона вже швидко втрачає динаміку.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE.

Наступ РФ у Курській області

За словами Братчука, динаміка наступу окупантів у Курській області швидко знизилась. Він пояснив, що ЗС РФ виснажуються через тривалу підготовку українських оборонних позицій, які ретельно облаштовуються з використанням інженерної техніки та навіть оборонних споруд ворога.

Крім того, речник заявив, що якби не Курська операція, близько 35 тисяч російських військових могли б бути на Покровському напрямку. Попри це, російська 810-та бригада морської піхоти, яку очікували побачити у Вовчанську чи Покровську, з’явилася на Курському напрямку.

Зазначимо, раніше про початок наступальних дій військ РФ у Курській області розповіли аналітики ISW. За їхніми даними, бої тривають у районі села Снагость.

Російські війська, які контратакують, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення наступальних дій.

Вчора, 12 вересня, наступ росіян у Курській області підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, ситуація відповідає українському плану.