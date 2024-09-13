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Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

13 вересня 2024 р. 09:27

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09:27 Наступ росіян на Курщині — чи досягли якихось успіхів окупанти

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08:30 Юрист пояснив, як перехожі мають реагувати, коли бачать бійку з військовими

Text

08:00 Контрнаступ РФ на Курщині і критика Зеленським мирного плану Китаю та Бразилії — ефір Ранок.LIVE

12 вересня 2024
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22:46 Берлінська пояснила, коли варто очікувати завершення війни

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20:08 Депутат Київради назвав помилки, яких припустилися при будівництві тунелю синьої гілки метро

Text

17:50 Зустріч Зеленського з Сі Цзіньпінем та підрив залізниці в Росії — ефір Вечір.LIVE

Text

16:33 Тонни мертвої риби на Десні — ексклюзивні кадри Новини.LIVE

Text

15:40 Удар по Конотопу — один із поранених намагався допомогти людям, але постраждав сам

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14:49 Депутат Київради повідомив деталі про ремонт тунелю між "Либідською" та "Деміївською"

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Російський контрнаступ на Курському напрямку "згасає". Попри те, що наступально операція розпочалась всього кілька днів назад, вона вже швидко втрачає динаміку.

Про це повідомив речник УДА "Південь" Сергій Братчук в ефірі Ранок.LIVE

Наступ РФ у Курській області

За словами Братчука, динаміка наступу окупантів у Курській області швидко знизилась. Він пояснив, що ЗС РФ виснажуються через тривалу підготовку українських оборонних позицій, які ретельно облаштовуються з використанням інженерної техніки та навіть оборонних споруд ворога.

Крім того, речник заявив, що якби не Курська операція, близько 35 тисяч російських військових могли б бути на Покровському напрямку. Попри це, російська 810-та бригада морської піхоти, яку очікували побачити у Вовчанську чи Покровську, з’явилася на Курському напрямку.

Зазначимо, раніше про початок наступальних дій військ РФ у Курській області розповіли аналітики ISW. За їхніми даними, бої тривають у районі села Снагость.  

Російські війська, які контратакують, діють підрозділами розміром з роту та можуть використовувати елементи більш досвідчених підрозділів для проведення наступальних дій.

Вчора, 12 вересня, наступ росіян у Курській області підтвердив Президент України Володимир Зеленський. За його словами, ситуація відповідає українському плану. 

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09:24 Шевченка звинуватили у корупції через екіпірування збірної України — що відомо

09:15 Росіяни вигадали нові схеми для вивозу дітей з окупованих територій — що відомо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

09:05 Долар та євро дорожчають, а злотий втрачає вартість — курс валют на сьогодні

09:04 Нічний бій у небі над Одесою — містяни знайшли уламки шахедів на вулиці

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