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Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

13 сентября 2024 г. 9:27

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09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

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09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

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Российское контрнаступление на Курском направлении "угасает". Несмотря на то, что наступательная операция началась всего несколько дней назад, она уже быстро теряет динамику.

Об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

Наступление РФ в Курской области

По словам Братчука, динамика наступления оккупантов в Курской области быстро снизилась. Он пояснил, что ВС РФ истощаются из-за длительной подготовки украинских оборонных позиций, которые тщательно обустраиваются с использованием инженерной техники и даже оборонных сооружений врага. 

Кроме того, спикер заявил, что если бы не Курская операция, около 35 тысяч российских военных могли бы быть на Покровском направлении. Несмотря на это, российская 810 бригада морской пехоты, которую ожидали увидеть в Волчанске или Покровске, появилась на Курском направлении.

Напомним, ранее о начале наступательных действий войск РФ в Курской области рассказали аналитики ISW. По их данным, бои продолжаются в районе села Снагость.

Российские контратакующие войска действуют подразделениями размером в роту и могут использовать элементы более опытных подразделений для проведения наступательных действий.

Вчера, 12 сентября, наступление россиян в Курской области подтвердил Президент Украины Владимир Зеленский. По его словам, ситуация отвечает украинскому плану.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

09:05 Доллар и евро дорожают, а злотый теряет в цене — курс валют на сегодня

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