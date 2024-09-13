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Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

13 сентября 2024 г. 10:43

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10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

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09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

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08:30 Юрист объяснил, как прохожие должны реагировать, когда видят драку с военными

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Если бы не Курская операция, около 35 тысяч российских военных могли бы быть на Покровском направлении в Украине. Так, российская 810-я бригада морской пехоты, которую ожидали увидеть в Волчанске или Покровске, появилась на Курском направлении.

Об этом сообщил спикер УДА "Юг" Сергей Братчук в эфире Ранок.LIVE.

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Братчук подчеркнул, что противник продолжает давление на ключевых направлениях и почти не опрокидывает подразделения. Но начало Курской операции предотвратило появление 35 тысяч россиян на Покровском направлении.

Так, российская 810-я бригада морской пехоты, которую ожидали увидеть в Волчанске или Покровске, появилась на Курском направлении. 

"Контрнаступление продолжается, наша оборонная операция продолжается. Поэтому ситуация очень динамичная, и каждый день может вносить свои коррективы", — говорится в сообщении.

В то же время Братчук добавил, что хоть контратака и началась всего несколько дней назад, она уже быстро теряет динамику и "угасает".

Он пояснил, что ВС РФ истощаются из-за длительной подготовки украинских оборонных позиций, которые тщательно обустраиваются с использованием инженерной техники и даже оборонных сооружений врага.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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10:43 Братчук назвал количество россиян, которые могли бы быть у Покровска, если бы не Курская операция

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09:27 Наступление россиян на Курщине — добились ли каких-либо успехов оккупанты

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