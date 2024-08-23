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Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

23 серпня 2024 р. 23:11

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23:11 Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Text

18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

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12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

11:25 В армії РФ зростає незадоволення серед польових командирів — Братчук спрогнозував наслідки

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Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська розповіла, що Україна застосовує проти російських загарбників дрони на оптоволокні. Їх основною перевагою є невразливість до засобів радіоелектронної боротьби.

Про це Марія Берлінська розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 23 серпня.

Україна використовує модифіковані дрони

Берлінська зазначила, що українські військові почали використовувати таку техніку ще до 2022 року. Втім, попереджає вона, є в неї і недоліки.

"По-перше, дистанція. По-друге, управління, яке доволі ускладнене. По-третє, ціновий діапазон...", — поянює військова.

За її словами, також потрібно розуміти, що час польоту зменшується, адже оптоволокно теж є додатковим навантаженням.

"Дрон летить і, грубо кажучи, тягне за собою цю мотузку... Крім того, польотний час стає меншим, тому що ми маємо лише одну батарею", — пояснила Берлінська.

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23:31 Артилерія ЗСУ успішно працює проти росіян запалювальними снарядами — вражаюче відео

23:11 В Укренерго дали обнадійливий прогноз щодо відключень світла завтра

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

22:48 Шмигаль прокоментував ситуацію навколо зняття водіїв автобусів з рейсів працівниками ТЦК

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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