Берлінська розповіла про переваги нових дронів, які застосовує на фронті Україна

Засновниця "Центру підтримки аеророзвідки" Марія Берлінська розповіла, що Україна застосовує проти російських загарбників дрони на оптоволокні. Їх основною перевагою є невразливість до засобів радіоелектронної боротьби.

Про це Марія Берлінська розповіла в ефірі День.LIVE у п'ятницю, 23 серпня.

Україна використовує модифіковані дрони

Берлінська зазначила, що українські військові почали використовувати таку техніку ще до 2022 року. Втім, попереджає вона, є в неї і недоліки.

"По-перше, дистанція. По-друге, управління, яке доволі ускладнене. По-третє, ціновий діапазон...", — поянює військова.

За її словами, також потрібно розуміти, що час польоту зменшується, адже оптоволокно теж є додатковим навантаженням.

"Дрон летить і, грубо кажучи, тягне за собою цю мотузку... Крім того, польотний час стає меншим, тому що ми маємо лише одну батарею", — пояснила Берлінська.