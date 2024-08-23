Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Заступник командира Третьої штурмової бригади Збройних сил України майор Родіон Кудряшов розповів, що бригада здійснила успішний штурм російських позицій у Харківській області. При цьому загарбники щонайменше втричі переважали за чисельністю українських воїнів.

Про це Кудряшов розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 23 серпня.

3 ОШБр прорвала оборону окупантів

"За три доби вдалося оволодіти рубежем оборони окупантів і зайти на їхні позиції", — розповів Кудряшов.

Військовий пояснив, що такий успіх став можиливим завдяки вдалому плануванню та вдалому ураженню. Зокрема, йдеться про використання таких технологій, як FPV-дрони.

Він наголосив, що також не варто забувати про безпрецедентний героїзм української піхоти.

Військовий наголосив, що наразі проводяться стабілізаційні заходи та плануються подальші наступальні дії.

Наступ 3 ОШБр на Харківщині

Нагадаємо, 22 серпня бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розпочали наступ у Харківській області.

Воїни анонсували хороші новини щодо просування українських військ.

Пізніш стало відомо, що в результаті цієї операції були знищені позиції та логістика 20-ї армії РФ.