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Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

23 серпня 2024 р. 22:23

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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22:23 Наступ Третьої штурмової на Харківщині — Кудряшов повідомив про чисельність ворога

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18:42 Що розʼєднує та обʼєднує українців сьогодні — думки одеситів

Text

17:50 Російська брехня про Курську АЕС, порт "Кавказ" та контрнаступ ЗСУ під Харковом — ефір Вечір.LIVE

Text

13:00 Путін завтердив помсту за Курськ, а США дозволили Україні бити по Росії — ефір День.LIVE

Text

12:22 Військова назвала кількість населених пунктів у Курській області, де майорить український прапор

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Text

11:50 Скільки випадків СЗЧ та дезертирства було в Україні за сім місяців — експерт здивував цифрами

Text

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Заступник командира Третьої штурмової бригади Збройних сил України майор Родіон Кудряшов розповів, що бригада здійснила успішний штурм російських позицій у Харківській області. При цьому загарбники щонайменше втричі переважали за чисельністю українських воїнів.

Про це Кудряшов розповів в ефірі Вечір.LIVE у п'ятницю, 23 серпня.

3 ОШБр прорвала оборону окупантів

"За три доби вдалося оволодіти рубежем оборони окупантів і зайти на їхні позиції", — розповів Кудряшов.

Військовий пояснив, що такий успіх став можиливим завдяки вдалому плануванню та вдалому ураженню. Зокрема, йдеться про використання таких технологій, як FPV-дрони. 

Він наголосив, що також не варто забувати про безпрецедентний героїзм української піхоти.

Військовий наголосив, що наразі проводяться стабілізаційні заходи та плануються подальші наступальні дії.

Наступ 3 ОШБр на Харківщині

Нагадаємо, 22 серпня бійці Третьої штурмової бригади заявили, що розпочали наступ у Харківській області.

Воїни анонсували хороші новини щодо просування українських військ.

Пізніш стало відомо, що в результаті цієї операції були знищені позиції та логістика 20-ї армії РФ.

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22:07 На Одещині військові моряки врятували сім'ю, яку віднесло у відкрите море

21:55 США впровадили санкції проти 400 компаній, які сприяють війні Росії проти України

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

21:54 Мудрика представлятиме скандальний агент

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