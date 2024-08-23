Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага arrow
Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

23 августа 2024 г. 22:23

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Text

18:00Главный железнодорожный вокзал во Львове станет первым в Украине безбарьерным — детали

Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Родион Кудряшов рассказал, что бригада совершила успешный штурм российских позиций в Харьковской области. При этом захватчики по меньшей мере втрое превосходили по численности украинских воинов.

Об этом Кудряшов рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 23 августа.

3 ОШБр прорвала оборону окупантов

"За трое суток удалось овладеть рубежом обороны кафиров и зайти на их позиции", — рассказал Кудряшов.

Военный объяснил, что такой успех стал могильным благодаря удачному планированию и удачному поражению. В частности, речь идет об использовании таких технологий как FPV-дроны.

Он подчеркнул, что также не стоит забывать о беспрецедентном героизме украинской пехоты.

Военный отметил, что сейчас проводятся стабилизационные мероприятия и планируются дальнейшие наступательные действия.

Наступление 3 ОШБр в Харьковской области

Напомним, 22 августа бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что начали наступление в Харьковской области.

Воины анонсировали хорошие новости по поводу продвижения украинских войск.

Позже стало известно, что в результате этой операции были уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ.

Также важные новости дня по теме:

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

23:11 В Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз об отключениях света завтра

Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

22:48 Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг снятия водителей автобусов с рейсов работниками ТЦК

22:45 В Украине стремительно растут цены на топливо — какой будет стоимость на АЗС завтра

22:40 Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной поддержки от США — детали разговора

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:38 Графики отключений на завтра — в какие часы будет свет в Киеве

22:33 В Ровенской области мужчина почти год скрывался от мобилизации — что решил суд

22:30 Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины

22:25 Усик посетил одного из защитников Мариуполя

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

23:11 В Укрэнерго дали обнадеживающий прогноз об отключениях света завтра

22:48 Шмыгаль прокомментировал ситуацию вокруг снятия водителей автобусов с рейсов работниками ТЦК

22:45 В Украине стремительно растут цены на топливо — какой будет стоимость на АЗС завтра

22:40 Зеленский поблагодарил Байдена за новый пакет оборонной поддержки от США — детали разговора

22:38 Графики отключений на завтра — в какие часы будет свет в Киеве

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

22:33 В Ровенской области мужчина почти год скрывался от мобилизации — что решил суд

22:30 Байден объявил новый пакет военной помощи для Украины

22:25 Усик посетил одного из защитников Мариуполя

22:07 В Одесской области военные моряки спасли семью, которую унесло в открытое море

21:55 США ввели санкции против 400 компаний, способствующих войне России против Украины

18:08 Исторический визит премьера Индии в Украину – о чем Моди говорил с Зеленским

Эксклюзив

07:27 Флаг на Олимпиаде — цена победы от чемпионки Комащук

06:31 Все должны это приготовить — Клопотенко о новой традиции украинцев в День Независимости

22 августа 2024

05:32 Миллиарды на убийства — сколько денег Россия потратила на ракетные обстрелы Украины

21 августа 2024

06:40 Цены за 1 кг меди в августе — какая стоимость цветных металлов в Украине

20 августа 2024

06:40 Цены на металлолом в Украине — сколько стоит 1 кг чермета в конце августа

18 августа 2024
Эксклюзив

06:24 Сложных пациентов и операций меньше не стало — как работает Охматдет после ракетного удара

Эксклюзив

06:17 Арбузный бум — как фермер из Херсона выращивает арбузы во Львовской области

16 августа 2024
Эксклюзив

18:41 Война войной, а Коблево посетить надо — условия и цены на отдых

16:48 Новый скандал в Одессе из-за российской музыки — что слушают во время войны

Text

23:11 Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Text

22:23 Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Text

18:42 Что разъединяет и объединяет украинцев сегодня — мнения одесситов

Text

17:50 Российская ложь о Курской АЭС, порте "Кавказ" и контрнаступлении ВСУ под Харьковом — эфир Вечер.LIVE

Text

13:00 Путин утвердил месть за Курск, а США разрешили Украине бить по России — эфир День.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:22 Военная назвала количество населенных пунктов в Курской области, где развевается украинский флаг

Text

11:50 Сколько случаев СОЧ и дезертирства было в Украине за семь месяцев — эксперт удивил цифрами

Text

11:25 В армии РФ растет недовольство среди полевых командиров — Братчук спрогнозировал последствия

Text

08:00 Наступление ВСУ в Харьковской области и планы атак России на День Независимости — эфир Ранок.LIVE

22 августа 2024
Text

22:55 Верещук сделала заявление об эвакуации жителей Курщины