Наступление Третьей штурмовой в Харьковской области — Кудряшов сообщил о численности врага

Заместитель командира Третьей штурмовой бригады Вооруженных сил Украины майор Родион Кудряшов рассказал, что бригада совершила успешный штурм российских позиций в Харьковской области. При этом захватчики по меньшей мере втрое превосходили по численности украинских воинов.

Об этом Кудряшов рассказал в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 23 августа.

3 ОШБр прорвала оборону окупантов

"За трое суток удалось овладеть рубежом обороны кафиров и зайти на их позиции", — рассказал Кудряшов.

Военный объяснил, что такой успех стал могильным благодаря удачному планированию и удачному поражению. В частности, речь идет об использовании таких технологий как FPV-дроны.

Он подчеркнул, что также не стоит забывать о беспрецедентном героизме украинской пехоты.

Военный отметил, что сейчас проводятся стабилизационные мероприятия и планируются дальнейшие наступательные действия.

Наступление 3 ОШБр в Харьковской области

Напомним, 22 августа бойцы Третьей штурмовой бригады заявили, что начали наступление в Харьковской области.

Воины анонсировали хорошие новости по поводу продвижения украинских войск.

Позже стало известно, что в результате этой операции были уничтожены позиции и логистика 20-й армии РФ.