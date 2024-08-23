Берлинская рассказала о преимуществах новых дронов, применяемых на фронте Украиной

Основательница "Центра поддержки аэроразведки" Мария Берлинская рассказала, что Украина применяет против российских захватчиков дроны на оптоволокне. Их основным преимуществом является неуязвимость к радиоэлектронной борьбе.

Об этом Мария Берлинская рассказала в эфире День.LIVE в пятницу, 23 августа.

Украина использует модифицированные дроны

Берлинская отметила, что украинские военные начали использовать такую технику еще до 2022 года. Впрочем, предупреждает она, есть у нее и недостатки.

"Во-первых, дистанция. Во-вторых, достаточно усложненное управление. В-третьих, ценовой диапазон...", — объявляет военная.

По ее словам, также следует понимать, что время полета уменьшается, ведь оптоволокно тоже является дополнительной нагрузкой.

"Дрон летит и, грубо говоря, тянет за собой эту веревку... Кроме того, полетное время становится меньше, потому что у нас только одна батарея", — пояснила Берлинская.