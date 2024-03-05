Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Сили оборони знищили черговий російський корабель "Сергій Котов", який входив до складу Чорноморського флоту РФ.

Якими можуть бути наступні дії Головного управління розвідки та яка доля чекає на флот Росії — ці та інші теми обговорюють футуролог Віталій Кулик разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Що буде з флотом РФ

В ефірі підіймаються такі теми:

Операція ГУР зі знищення російського ворожого корабля "Сєрґєй Котов": які наступні цілі розвідки та що чекає на флот Росії?

Виступи Медведєва: для чого РФ вкотре вдалася до погроз та чому країни Заходу стримано на це реагують?

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Пізніше — показали відео бойової роботи.