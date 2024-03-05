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Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

05 березня 2024 р. 19:41

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19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

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19:41 Знищення корабля "Сергій Котов". Які наступні цілі ГУР — ефір Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуація у Верховні Раді й прослуховування Бігуса — прямий ефір Новини.LIVE

Text

18:26 Експерт пояснив, для чого потрібно атакувати нафтобази в Росії

Text

18:23 Що буде з блокадою польського кордону і чи очікувати Україні на допомогу США — інтерв'ю Новини.LIVE

Text

17:56 Стало відомо, скільки винищувачів Су-34 залишилося в Росії

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

Text

16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

Text

16:01 Скорочення міністерств в Україні — чи підтримують українці таке рішення

Text

15:16 Мобілізація в Україні — експерт розповів про важливість мотивації

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Сили оборони знищили черговий російський корабель "Сергій Котов", який входив до складу Чорноморського флоту РФ. 

Якими можуть бути наступні дії Головного управління розвідки та яка доля чекає на флот Росії — ці та інші теми обговорюють футуролог Віталій Кулик разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком. 

Що буде з флотом РФ

В ефірі підіймаються такі теми:

  • Операція ГУР зі знищення російського ворожого корабля "Сєрґєй Котов": які наступні цілі розвідки та що чекає на флот Росії?
  • Виступи Медведєва: для чого РФ вкотре вдалася до погроз та чому країни Заходу стримано на це реагують?

Нагадаємо, що в ніч проти 5 березня в Криму гриміли вибухи.

Вранці Головне управління розвідки МО України підтвердили знищення російського корабля "Сергій Котов". Пізніше — показали відео бойової роботи. 

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19:39 Блінкен підтвердив відставку Вікторії Нуланд — що це означає для України

Новина з відео

19:27 Бронювання військовозобов'язаних 2024 — хто підлягає і скільки діє відстрочка

19:14 В Україні заборонена РПЦ, але не УПЦ МП — у ВР розповіли нюанси релігійного законопроєкту

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

19:00 Спікер Meta підтвердив збій у соцмережах — що відомо на цей час

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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17:23 Військовий розповів про ситуацію на сході України та потреби армії

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16:39 Повернення українських біженців додому — з якими труднощами стикнулась Україна

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