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Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

5 марта 2024 г. 19:41

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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

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19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

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18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

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18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

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17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

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17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

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16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

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16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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20:06 Угроза экологического бедствия в Украине и возможный взрыв в Бортничах — ефир

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19:41 Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Text

19:00 Ситуация в Верховной Раде и прослушивание Бигуса — прямой эфир Новини.LIVE

Text

18:26 Эксперт объяснил, для чего нужно атаковать нефтебазы в России

Text

18:23 Что будет с блокадой польской границы и ожидать ли Украине помощи США — интервью Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

17:56 Стало известно, сколько истребителей Су-34 осталось в России

Text

17:23 Военный рассказал о ситуации на востоке Украины и потребностях армии

Text

16:39 Возвращение украинских беженцев домой — с каким трудом столкнулась Украина

Text

16:01 Сокращение министерств в Украине — поддерживают ли украинцы такое решение

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15:16 Мобилизация в Украине — эксперт рассказал о важности мотивации

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Силы обороны уничтожили очередной российский корабль "Сергей Котов", входивший в состав Черноморского флота РФ.

Какими могут быть следующие действия Главного управления разведки и какая судьба ждет флот России — эти и другие темы обсуждают футуролог Виталий Кулик вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Что будет с флотом РФ

В эфире поднимаются следующие темы:

  • Операция ГУР по уничтожению российского вражеского корабля "Сергей Котов": каковы следующие цели разведки и что ждет флот России?
  • Выступления Медведева: зачем РФ в очередной раз прибегла к угрозам и почему страны Запада сдержанно на это реагируют?

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Позже показали видео боевой работы.

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