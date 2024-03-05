Уничтожение корабля "Сергей Котов". Какие следующие цели ГУР — эфир Новини.LIVE

Силы обороны уничтожили очередной российский корабль "Сергей Котов", входивший в состав Черноморского флота РФ.

Какими могут быть следующие действия Главного управления разведки и какая судьба ждет флот России — эти и другие темы обсуждают футуролог Виталий Кулик вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Что будет с флотом РФ

В эфире поднимаются следующие темы:

Операция ГУР по уничтожению российского вражеского корабля "Сергей Котов": каковы следующие цели разведки и что ждет флот России?

Выступления Медведева: зачем РФ в очередной раз прибегла к угрозам и почему страны Запада сдержанно на это реагируют?

Напомним, что в ночь на 5 марта в Крыму гремели взрывы.

Утром Главное управление разведки МО Украины подтвердило уничтожение российского корабля "Сергей Котов". Позже показали видео боевой работы.