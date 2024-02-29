Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Оріхів — прифронтовий населений пункт у Запорізькій області, який практично щодня потерпає від російських обстрілів. Водночас значна частина людей продовжує залишатися у місті й не збирається покидати домівку.

Як живуть люди в Оріхові — можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Життя людей в Оріхові на Запоріжжі

Як можна побачити на оприлюднених кадрах, в Оріхові не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена російськими обстрілами. Населений пункт практично щодня потерпає від ворожих ударів.

Значна частина місцевих, які не хочуть покидати свої домівки, змушені жити у підвалах. Кажуть, що взимку було холодно, до того ж не завжди є електрика. Однак, усі вони сподіваються, що невдовзі все закінчиться й продовжують вірити у перемогу України.

"Чесно. Я думаю, що все буде добре і ми повернемося у своє місто рідне. Наше місто найкраще", — сказала одна з місцевих жінок.

Нагадаємо, російські окупанти упродовж минулої доби завдали 250 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. До місцевої влади надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Крім того, за минулу добу росіяни атакували 19 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Внаслідок обстрілів загинула одна людина та пошкоджено десятки житлових будинків.