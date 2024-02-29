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Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

29 лютого 2024 р. 18:00

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18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

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18:00 Життя під обстрілами — як живуть люди у прифронтовому Оріхові на Запоріжжі

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17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

Text

15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

Text

13:45 У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

Text

13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

Text

12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

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Оріхів — прифронтовий населений пункт у Запорізькій області, який практично щодня потерпає від російських обстрілів. Водночас значна частина людей продовжує залишатися у місті й не збирається покидати домівку. 

Як живуть люди в Оріхові — можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Життя людей в Оріхові на Запоріжжі

Як можна побачити на оприлюднених кадрах, в Оріхові не залишилося жодної будівлі, яка б не була пошкоджена російськими обстрілами. Населений пункт практично щодня потерпає від ворожих ударів. 

Значна частина місцевих, які не хочуть покидати свої домівки, змушені жити у підвалах. Кажуть, що взимку було холодно, до того ж не завжди є електрика. Однак, усі вони сподіваються, що невдовзі все закінчиться й продовжують вірити у перемогу України. 

"Чесно. Я думаю, що все буде добре і ми повернемося у своє місто рідне. Наше місто найкраще", — сказала одна з місцевих жінок. 

Нагадаємо, російські окупанти упродовж минулої доби завдали 250 ударів по дев'яти населених пунктах Запорізької області. До місцевої влади надійшло 30 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Крім того, за минулу добу росіяни атакували 19 населених пунктів Херсонщини та обласний центр. Внаслідок обстрілів загинула одна людина та пошкоджено десятки житлових будинків. 

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18:15 В Україні заговорили про зменшення мобілізаційного віку — що відомо

18:10 Українські хакери атакували найбільший російський поштовий сервіс — деталі

18:09 Майдан-3 — розвідка має списки людей, яких Росія хоче залучити до спецоперації

18:03 Запекла битва за Авдіївку — командир 3-ї ОШБр розповів, як розвивались події

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:45 Данія не припиняє підтримку розвитку  Одещини

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17:10 Нові "шахеди" РФ — чим відрізняються і для чого їх фарбують у чорний колір

Text

16:18 Яке озброєння необхідне ЗСУ — бійці про ситуацію на фронті та потреби армії

Text

15:36 Стало відомо, як Україні вдалося уникнути відключень світла взимку

Text

15:01 Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

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13:45 У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

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13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

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12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

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12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО