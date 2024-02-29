Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Орехов — прифронтовый населенный пункт в Запорожской области, практически ежедневно страдающий от российских обстрелов. В то же время, значительная часть людей продолжает оставаться в городе и не собирается покидать дом.

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Жизнь людей в Орехове на Запорожье

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, в Орехове не осталось ни одного здания, которое не было бы повреждено российскими обстрелами. Населенный пункт практически ежедневно страдает от вражеских ударов.

Значительная часть местных, не желающих покидать свои дома, вынуждены жить в подвалах. Говорят, что зимой было холодно, к тому же не всегда есть электричество. Однако все они надеются, что вскоре все закончится и продолжают верить в победу Украины.

"Честно. Я думаю, что все будет хорошо и мы вернемся в свой город родной. Наш город самый лучший", — сказала одна из местных женщин.

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 250 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В местные власти поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Кроме того, за минувшие сутки россияне атаковали 19 населенных пунктов Херсона и областной центр. В результате обстрелов погиб один человек и повреждены десятки жилых домов.