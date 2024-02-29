Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Відео arrow Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье arrow
Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

29 февраля 2024 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Text

15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

Text

15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Text

13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

Text

13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Text

12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Text

18:00 Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Text

15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

Text

15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Text

13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

Text

13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Text

12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Популярні відео

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

Десантник рассказал про тяжелое ранение и почему отказался от обезболивающих

4 февраля 2024 г. 19:13
Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

Кто такой Сырский и какое у него российское прошлое — детали о новом Главкоме

9 февраля 2024 г. 11:20
Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

Мобилизация в Украине — как военные относятся к рейдам ТЦК

31 января 2024 г. 14:20
В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

В ВР рассказали, кого можно мобилизовать на начальном этапе

16 февраля 2024 г. 14:00
Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

Были в шаге от трагедии — Витренко о причинах аварии в метро Киева и стоимости ремонта

2 февраля 2024 г. 15:18

Орехов — прифронтовый населенный пункт в Запорожской области, практически ежедневно страдающий от российских обстрелов. В то же время, значительная часть людей продолжает оставаться в городе и не собирается покидать дом.

Как живут люди в Орехове – можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Жизнь людей в Орехове на Запорожье

Как можно увидеть на обнародованных кадрах, в Орехове не осталось ни одного здания, которое не было бы повреждено российскими обстрелами. Населенный пункт практически ежедневно страдает от вражеских ударов.

Значительная часть местных, не желающих покидать свои дома, вынуждены жить в подвалах. Говорят, что зимой было холодно, к тому же не всегда есть электричество. Однако все они надеются, что вскоре все закончится и продолжают верить в победу Украины.

"Честно. Я думаю, что все будет хорошо и мы вернемся в свой город родной. Наш город самый лучший", — сказала одна из местных женщин.

Напомним, российские оккупанты за прошедшие сутки нанесли 250 ударов по девяти населенным пунктам Запорожской области. В местные власти поступило 30 сообщений о разрушении жилых домов и объектов инфраструктуры.

Кроме того, за минувшие сутки россияне атаковали 19 населенных пунктов Херсона и областной центр. В результате обстрелов погиб один человек и повреждены десятки жилых домов.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Всі відео
Все Новости Статьи Видео

18:10 Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис — детали

18:09 Майдан-3 — разведка имеет списки людей, которых Россия хочет привлечь к спецоперации

18:03 Ожесточенная битва за Авдеевку — командир 3-й ОШБр рассказал, как развивались события

Text

18:00 Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

17:45 Дания не прекращает поддержку развития Одесчины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:45 ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году

17:44 Стало известно, сколько FPV-дронов изготовят украинские компании в этом году

17:41 Освобождение Красногоровки — в 3 ОШБр показали мощные кадры начала боев

17:33 В Азовском море горело судно ФСБ — оккупанты понесли потери

17:26 Павелко вышел из тюрьмы — что будет с экс-президентом УАФ

18:10 Украинские хакеры атаковали крупнейший российский почтовый сервис — детали

18:09 Майдан-3 — разведка имеет списки людей, которых Россия хочет привлечь к спецоперации

18:03 Ожесточенная битва за Авдеевку — командир 3-й ОШБр рассказал, как развивались события

17:45 Дания не прекращает поддержку развития Одесчины

17:45 ТОП-10 лучших семейных кроссоверов в 2024 году

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:44 Стало известно, сколько FPV-дронов изготовят украинские компании в этом году

17:41 Освобождение Красногоровки — в 3 ОШБр показали мощные кадры начала боев

17:33 В Азовском море горело судно ФСБ — оккупанты понесли потери

17:26 Павелко вышел из тюрьмы — что будет с экс-президентом УАФ

17:19 С временно оккупированной Херсонщины вернули еще пять детей

07:03 Война в Израиле — что происходит в Секторе Газа и что будет дальше

06:30 Артустановка DITA — что за технику Нидерланды заказали для ВСУ в Чехии

06:22 Тарифы, соцвыплаты и пенсии – что изменится для украинцев с 1 марта

28 февраля 2024

06:40 Цены на драгоценные металлы в Украине — сколько стоит золото в феврале

06:30 Войска НАТО в Украине — почему Макрон вдруг заговорил об этом

Эксклюзив

06:16 Май-июнь – решающий, – Мельник из 47-й бригады о войне против РФ

Эксклюзив

05:40 Гордон назвал три шага, которые могут улучшить мобилизацию

27 февраля 2024
Эксклюзив

22:16 В Киеве процветает коррупция, а город приходит в упадок — большое интервью с Максимом Бахматовым

Новость с фото

06:40 Цены на металлолом в феврале — сколько стоит 1 кг нержавеющей стали в Украине

Эксклюзив

06:36 Дружба с Ахметовым, связи с россиянами и сценарии войны, — интервью Дмитрия Гордона

Text

18:00 Жизнь под обстрелами – как живут люди в прифронтовом Орехове на Запорожье

Text

17:10 Новые "шахеды" РФ — чем отличаются и для чего их окрашивают в черный цвет

Text

16:18 Какое вооружение необходимо ВСУ — бойцы о ситуации на фронте и нуждах армии

Text

15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

Text

15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Text

13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

Text

13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Text

12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО