Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Чому Росія вдалася до ракетного обстрілу Одеси під час візиту Володимира Зеленського, чи можна провести вибори під час війни й хто може стати наступним президентом України? Ці та інші теми обговорюють адвокат Ростислав Кравець разом з ведучою каналу Новини.LIVE Діною Бернацькою.

Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Закінчення президентського терміну Зеленського

В ефірі підіймаються, зокрема, такі теми:

Обстріл Одеси під час візиту президента Зеленського і прем’єра Греції.

Замах на Зеленського.

Закінчення президентського терміну Зеленського у травні.

Намагання Медведчука поновити своє українське громадянство та статус народного депутата.

Законопроект про мобілізацію.

Нагадаємо, нещодавно голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що Зеленський продовжує здійснювати свою діяльність до вступу нового президента на посаду. За його словами, такі норми передбачені 108 статтею Конституції України.

Сам Зеленський впевнений, що якби навесні відбулися вибори президента в Україні, він би здобув перемогу. Глава держави переконаний, що має найбільшу підтримку серед усіх ймовірних кандидатів.