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Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

07 березня 2024 р. 15:47

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

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11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

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Учора президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс під час візиту в Одесі стали свідками російського ракетного удару. Політолог Ярослав Макітра заявив, що немає підстав вважати це прямим замахом на життя глави держави.

Про це експерт сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE. 

Чи був замах на життя Зеленського в Одесі

"Чи це був конкретний замах — немає підстав вважати. Тим паче, що наша українська сторона про це говорить. А росіяни все розганяють у своєму ключі, як їм вигідно", — сказав Макітра, коментуючи ракетний удар. 

Він додав, що цей інцидент стане показовим перед Європою й продемонструє, що російські окупанти продовжують свої атаки незважаючи ні на що. 

"Цей факт їхнього перебування приверне увагу до обстрілів, до самої ситуації. З одного боку, до цього вже звикли і реакції менше в західних ЗМІ. А перебування кортежу приверне додаткову увагу, що робиться в Одесі і загалом в Україні", — сказав політолог. 

Нагадаємо, 6 березня під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс стали свідками ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені. 

Перебуваючи у місті, сторони вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.

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12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

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12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

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