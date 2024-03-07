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Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

7 марта 2024 г. 15:47

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14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

Text

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

Text

12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

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11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

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Вчера президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис во время визита в Одессу стали свидетелями российского ракетного удара. Политолог Ярослав Макитра заявил, что нет оснований считать это прямым покушением на жизнь главы государства.

Об этом эксперт сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Было ли покушение на жизнь Зеленского в Одессе

"Было ли это конкретное покушение — нет оснований считать. Тем более, что наша украинская сторона об этом говорит. А россияне все разгоняют в своем ключе, как им выгодно", — сказал Макитра, комментируя ракетный удар.

Он добавил, что этот инцидент станет показательным перед Европой и продемонстрирует, что российские оккупанты продолжают свои атаки несмотря ни на что.

"Этот факт их пребывания привлечет внимание к обстрелам, самой ситуации. С одной стороны, к этому уже привыкли и реакции меньше в западных СМИ. А пребывание кортежа привлечет дополнительное внимание, что делается в Одессе и в целом в Украине", — сказал политолог.

Напомним, 6 марта во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стали свидетелями вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, есть погибшие и раненые.

Находясь в городе, стороны почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

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16:24 Вывод ВВК можно обжаловать — украинцам объяснили, как это сделать правильно

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

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11:44 В Раде объяснили, почему мобилизационный законопроект не повлияет на демобилизацию

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