Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Політтехнолог Руслан Рохов, коментуючи удар Росії по Одесі під час візиту президента Володимира Зеленського, назвав це психологічним тиском. На його думку, Кремль наразі усіма силами намагається дестабілізувати українське суспільство.

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

"Чи це сигнал, який мав місце в Одесі, чи це спроба невдала влучити, хай спеціалісти дадуть цьому оцінку, я не військовий експерт. Але вірогідність тиску, зокрема психологічного, я б не відкидав", — сказав Рохов, коментуючи інцидент в Одесі.

Він додав, що стратегічна мета Росії — "вбити" внутрішню єдність в Україні та дестабілізувати суспільство.

"Це посилить відчуття зневіри та невизначеність майбутнього, потім люди захочуть завершити ситуацію, тому зміниться суспільна думка", — сказав політтхенолог.

Нагадаємо, у рамках робочого візиту в Одесу президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.

Додамо, уряд Греції повідомив про готовність у відновленні культурної спадщини південних регіонів України. Зокрема, йдеться про Одеську область, історія якої тісно повʼязана з історією античності.