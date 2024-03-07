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Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

07 березня 2024 р. 12:51

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12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

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12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

Text

11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

Text

11:16 Законопроєкт про мобілізацію — коли розпочнеться розгляд правок від народних депутатів

Text

10:37 Дикий пояснив, для чого Росія запускає чергову ІПСО

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

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21:19 Розпад РФ, чому тандем Маска та Трампа небезпечний і хто винен у збої соцмереж — ефір Новини.LIVE

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20:40 Яка доля уряду та хто наступний президент України — прямий ефір

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Політтехнолог Руслан Рохов, коментуючи удар Росії по Одесі під час візиту президента Володимира Зеленського, назвав це психологічним тиском. На його думку, Кремль наразі усіма силами намагається дестабілізувати українське суспільство. 

Про це експерт розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Удар РФ по Одесі під час візиту Зеленського

"Чи це сигнал, який мав місце в Одесі, чи це спроба невдала влучити, хай спеціалісти дадуть цьому оцінку, я не військовий експерт. Але вірогідність тиску, зокрема психологічного, я б не відкидав", — сказав Рохов, коментуючи інцидент в Одесі. 

Він додав, що стратегічна мета Росії — "вбити" внутрішню єдність в Україні та дестабілізувати суспільство. 

"Це посилить відчуття зневіри та невизначеність майбутнього, потім люди захочуть завершити ситуацію, тому зміниться суспільна думка", — сказав політтхенолог. 

Нагадаємо, у рамках робочого візиту в Одесу президент Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.

Додамо, уряд Греції повідомив про готовність у відновленні культурної спадщини південних регіонів України. Зокрема, йдеться про Одеську область, історія якої тісно повʼязана з історією античності. 

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13:06 На Аскольдовій могилі вшанували пам'ять легендарного командира "Да Вінчі"

13:01 У Росії заявили, що "конфлікт" в Україні може перерости у війну в Європі

12:48 Жирона претендує на двох гравців Шахтаря — про кого йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:45 Російські ворожі кораблі вже третю добу не виходять у Чорне море — причини

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