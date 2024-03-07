Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

Политтехнолог Руслан Рохов, комментируя удар России по Одессе во время визита президента Владимира Зеленского, назвал это психологическим давлением. По его мнению, Кремль всеми силами пытается дестабилизировать украинское общество.

Об этом эксперт рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Удар РФ по Одессе во время визита Зеленского

"Это сигнал, который имел место в Одессе, или это попытка неудачная попасть, пусть специалисты дадут этому оценку, я не военный эксперт. Но вероятность давления, в частности психологического, я бы не исключал", — сказал Рохов, комментируя инцидент в Одессе.

Он добавил, что стратегическая цель России — "убить" внутреннее единство в Украине и дестабилизировать общество.

"Это усилит чувство уныния и неопределенность будущего, потом люди захотят завершить ситуацию, поэтому изменится общественное мнение", — сказал политхенолог.

Напомним, в рамках рабочего визита в Одессу президент Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

Добавим, правительство Греции сообщило о готовности в восстановлении культурного наследия южных регионов Украины. В частности, речь идет об Одесской области, история которой тесно связана с историей античности.