Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Почему Россия прибегла к ракетным обстрелам Одессы во время визита Владимира Зеленского, можно ли провести выборы во время войны и кто может стать следующим президентом Украины? Эти и другие темы обсуждают адвокат Ростислав Кравец вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой.
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Окончание президентского срока Зеленского
В эфире поднимаются, в частности, следующие темы:
- Обстрелы Одессы во время визита президента Зеленского и премьера Греции.
- Покушение на Зеленского.
- Истечение президентского срока Зеленского в мае.
- Попытки Медведчука восстановить украинское гражданство и статус народного депутата.
- Законопроект о мобилизации.
Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский продолжает осуществлять свою деятельность до вступления нового президента в должность. По его словам, подобные нормы предусмотрены 108 статьей Конституции Украины.
Сам Зеленский уверен, что если бы весной состоялись выборы президента в Украине, он бы одержал победу. Глава государства убежден, что имеет наибольшую поддержку среди вероятных кандидатов.