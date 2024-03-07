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Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

7 марта 2024 г. 19:00

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19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

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17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

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16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

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15:47 Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

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15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

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14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

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13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

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19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Text

18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

Text

18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

Text

15:47 Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

Text

15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Text

14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

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13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

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Почему Россия прибегла к ракетным обстрелам Одессы во время визита Владимира Зеленского, можно ли провести выборы во время войны и кто может стать следующим президентом Украины? Эти и другие темы обсуждают адвокат Ростислав Кравец вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Окончание президентского срока Зеленского

В эфире поднимаются, в частности, следующие темы:

  • Обстрелы Одессы во время визита президента Зеленского и премьера Греции.
  • Покушение на Зеленского.
  • Истечение президентского срока Зеленского в мае.
  • Попытки Медведчука восстановить украинское гражданство и статус народного депутата.
  • Законопроект о мобилизации.

Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский продолжает осуществлять свою деятельность до вступления нового президента в должность. По его словам, подобные нормы предусмотрены 108 статьей Конституции Украины.

Сам Зеленский уверен, что если бы весной состоялись выборы президента в Украине, он бы одержал победу. Глава государства убежден, что имеет наибольшую поддержку среди вероятных кандидатов.

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18:42 Демократы в Палате представителей США расследуют применение Starlink россиянами

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19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

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