Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Почему Россия прибегла к ракетным обстрелам Одессы во время визита Владимира Зеленского, можно ли провести выборы во время войны и кто может стать следующим президентом Украины? Эти и другие темы обсуждают адвокат Ростислав Кравец вместе с ведущей канала Новини.LIVE Диной Бернацкой.

Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Окончание президентского срока Зеленского

В эфире поднимаются, в частности, следующие темы:

Обстрелы Одессы во время визита президента Зеленского и премьера Греции.

Покушение на Зеленского.

Истечение президентского срока Зеленского в мае.

Попытки Медведчука восстановить украинское гражданство и статус народного депутата.

Законопроект о мобилизации.

Напомним, недавно глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что Зеленский продолжает осуществлять свою деятельность до вступления нового президента в должность. По его словам, подобные нормы предусмотрены 108 статьей Конституции Украины.

Сам Зеленский уверен, что если бы весной состоялись выборы президента в Украине, он бы одержал победу. Глава государства убежден, что имеет наибольшую поддержку среди вероятных кандидатов.