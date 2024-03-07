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Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

07 березня 2024 р. 18:00

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18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

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17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

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16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

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15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

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15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

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14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

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13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

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12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

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12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

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11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

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18:00 Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроєкт про мобілізацію — скільки осіб можуть мобілізувати

Text

16:16 Нескінченні атаки РФ та ситуація неподалік фронту — як живе Покровськ на Донеччині

Text

15:47 Обстріл Одеси під час візиту Зеленського — чи був замах на Президента

Text

15:13 Рік без Героя України "Да Вінчі" — яким його пам'ятають побратими

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

Text

13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

Text

12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

Text

12:16 Ситуація на Таврійському напрямку — у якому районі ворог атакує найбільше

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11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію

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Днем раніше під час візиту в Одесі Президент Володимир Зеленський став свідком російського ракетного удару.

Чи варто вважати це замахом на життя глави держави — про це і не тільки говорять журналіст та медіаменеджер Євген Кисельов разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Загроза для життя Зеленського

 В інтерв'ю, зокрема, підіймають такі теми:

  • Замахи на життя Зеленського. 
  • 200 млн доларів із резервів Пентагону для України.
  • Вибори в Росії.
  • Участь Китаю у російсько-українській війні.

Нагадаємо, 6 березня під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс стали свідками ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені. 

Перебуваючи у місті, сторони вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.

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17:45 В Одесі терміново шукають донорів крові —хто може допомогти

17:41 Синєгубов оголосив примусову евакуацію з 18 населених пунктів на Куп’янському напрямку

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

17:24 У Києві СБУ нейтралізувала мережу колаборантів, які агітували за "рускій мір"

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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14:14 Перша леді прокоментувала критику навколо Зеленського

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13:27 Голодування лікує рак. Правда чи міф — відповів Комаровський

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12:51 Удар по Одесі під час візиту Зеленського — експерт назвав мету Кремля

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11:44 У Раді пояснили, чому мобілізаційний законопроєкт не вплине на демобілізацію