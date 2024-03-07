Загроза життю Зеленського. Як далеко може зайти Кремль — ефір Новини.LIVE

Днем раніше під час візиту в Одесі Президент Володимир Зеленський став свідком російського ракетного удару.

Чи варто вважати це замахом на життя глави держави — про це і не тільки говорять журналіст та медіаменеджер Євген Кисельов разом з ведучою Новини.LIVE Юлією Литвиненко.

Загроза для життя Зеленського

В інтерв'ю, зокрема, підіймають такі теми:

Замахи на життя Зеленського.

200 млн доларів із резервів Пентагону для України.

Вибори в Росії.

Участь Китаю у російсько-українській війні.

Нагадаємо, 6 березня під час робочого візиту в Одесу Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс стали свідками ворожого удару. Російські терористи вдарили по місту балістичною ракетою, є загиблі та поранені.

Перебуваючи у місті, сторони вшанували пам'ять одеситів, які загинули 2 березня. Тієї ночі російський "шахед" влучив у дев’ятиповерховий житловий будинок. Внаслідок атаки загинуло 12 осіб, серед яких — п’ятеро дітей.