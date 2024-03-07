Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

Днем ранее во время визита в Одессе Президент Владимир Зеленский стал свидетелем российского ракетного удара.

Стоит ли это считать покушением на жизнь главы государства — об этом и не только говорят журналист и медиаменеджер Евгений Киселев вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Угроза для жизни Зеленского

В интервью, в частности, поднимают следующие темы:

Покушение на жизнь Зеленского.

200 млн долларов из резервов Пентагона для Украины.

Выборы в России.

Участие Китая в русско-украинской войне.

Напомним, 6 марта во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стали свидетелями вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, есть погибшие и раненые.

Находясь в городе, стороны почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.