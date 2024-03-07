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Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

7 марта 2024 г. 18:00

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

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17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

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16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

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15:47 Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

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15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

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14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

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13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

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12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

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12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы

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18:00 Угроза жизни Зеленского. Как далеко может зайти Кремль — ефир Новини.LIVE

Text

17:53 Законопроект о мобилизации — сколько человек могут мобилизировать

Text

16:16 Бесконечные атаки РФ и ситуация недалеко от фронта — как живет Покровск на Донетчине

Text

15:47 Обстрел Одессы во время визита Зеленского — было ли покушение на Президента

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

15:13 Год без Героя Украины "Да Винчи" — каким его помнят побратимы

Text

14:14 Первая леди прокомментировала критику вокруг Зеленского

Text

13:27 Голодание лечит рак. Правда или миф — ответил Комаровский

Text

12:51 Удар по Одессе во время визита Зеленского — эксперт назвал цель Кремля

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12:16 Ситуация на Таврическом направлении — в каком районе враг атакует больше всего

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Днем ранее во время визита в Одессе Президент Владимир Зеленский стал свидетелем российского ракетного удара.

Стоит ли это считать покушением на жизнь главы государства — об этом и не только говорят журналист и медиаменеджер Евгений Киселев вместе с ведущей Новини.LIVE Юлией Литвиненко.

Угроза для жизни Зеленского

В интервью, в частности, поднимают следующие темы:

  • Покушение на жизнь Зеленского.
  • 200 млн долларов из резервов Пентагона для Украины.
  • Выборы в России.
  • Участие Китая в русско-украинской войне.

Напомним, 6 марта во время рабочего визита в Одессу президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис стали свидетелями вражеского удара. Российские террористы ударили по городу баллистической ракетой, есть погибшие и раненые.

Находясь в городе, стороны почтили память одесситов, погибших 2 марта. В ту ночь российский "шахед" попал в девятиэтажный жилой дом. В результате атаки погибли 12 человек, среди которых пятеро детей.

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