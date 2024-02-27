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За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

27 лютого 2024 р. 18:43

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19:13 Введення іноземних військ в Україну — що про це думають українці

Text

18:43 За яких умов можна мобілізувати поліцейських — інтерв'ю з експертом

Text

18:32 Закони щодо зброї — в МВС розповіли, над якими документами працюють

Text

18:03 Масштабні мітинги у Варшаві — фермери застосували сигнальні ракети та дим

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

17:26 Мобілізація в'язнів — чому ініціатива невдала та на що слід звернути увагу

Text

16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

Text

15:54 В ЗСУ оцінили ризик втрати Краматорська та Слов'янська на Донеччині

Text

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За яких умов працівники Національної поліції підуть на фронт і якими можуть бути наслідки такої мобілізації? Ці та інші теми обговорюють експерт з безпеки Іван Варченко в інтерв'ю разом з ведучим Новини.LIVE Сергієм Гулюком.

Інтерв'ю можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Мобілізація поліцейських до ЗСУ

 В інтерв'ю порушуються такі теми:

  • Що означає заява Макрона про введення військ НАТО в Україну?
  • Яка можливість війни НАТО з РФ?
  • Чи чекати на західну військову допомогу? 
  • Чи передасть Німеччина ракети Taurus в Україну?
  • Ситуація з Придністров'ям — чого хоче досягти РФ?
  • Правоохоронці в ЗСУ — до чого може призвести мобілізація поліцейських?

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня народні обранці голосуватимуть у другому читанні за закон.

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Сергій Демченко заявив, що Президент Володимир Зеленський не вмовляв та не виявляв жодного тиску щодо ухвалення законопроєкту про мобілізацію. Він додав, що голосування відбудеться тоді, як буде проведена робота над правками.

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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16:31 Чому правки до нового закону не покращать процес мобілізації — думка адвоката

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