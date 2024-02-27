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При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

27 февраля 2024 г. 18:43

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18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

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19:13 Введение иностранных войск в Украину — что об этом думают украинцы

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18:43 При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

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18:32 Законы об оружии — в МВД рассказали, над какими документами работают

Text

18:03 Масштабные митинги в Варшаве — фермеры применили сигнальные ракеты и дым

Text

17:26 Мобилизация заключенных — почему инициатива неудачная и на что следует обратить внимание

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Text

16:31 Почему правки к новому закону не улучшат процесс мобилизации — мнение адвоката

Text

15:54 В ВСУ оценили риск потери Краматорска и Славянска на Донетчине

Text

15:06 Потерь больше, чем в Авдеевке — военный назвал населенный пункт, где активно наступают россияне

Text

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В каких условиях работники Национальной полиции пойдут на фронт и какими могут быть последствия такой мобилизации? Эти и другие темы обсуждают эксперт по безопасности Иван Варченко в интервью вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.

Интервью можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Мобилизация полицейских в ВСУ

В интервью поднимаются следующие темы:

  • Что означает заявление Макрона о вводе войск НАТО в Украину?
  • Какова возможность войны НАТО с РФ?
  • Ждать ли западную военную помощь?
  • Передаст ли Германия ракеты Taurus в Украину?
  • Ситуация с Приднестровьем — чего хочет достичь РФ?
  • Правоохранители в ВСУ — к чему может привести мобилизация полицейских?

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении по закону.

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.

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19:03 Барселона выбрала замену Хави — Манчестер Юнайтед тоже хочет этого тренера

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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