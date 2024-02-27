При каких условиях можно мобилизовать полицейских — интервью с экспертом

В каких условиях работники Национальной полиции пойдут на фронт и какими могут быть последствия такой мобилизации? Эти и другие темы обсуждают эксперт по безопасности Иван Варченко в интервью вместе с ведущим Новини.LIVE Сергеем Гулюком.
Интервью можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.
Мобилизация полицейских в ВСУ
В интервью поднимаются следующие темы:
- Что означает заявление Макрона о вводе войск НАТО в Украину?
- Какова возможность войны НАТО с РФ?
- Ждать ли западную военную помощь?
- Передаст ли Германия ракеты Taurus в Украину?
- Ситуация с Приднестровьем — чего хочет достичь РФ?
- Правоохранители в ВСУ — к чему может привести мобилизация полицейских?
Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта народные избранники будут голосовать во втором чтении по закону.
Народный депутат от фракции "Слуга народа" Сергей Демченко заявил, что Президент Владимир Зеленский не уговаривал и не оказывал никакого давления на принятие законопроекта о мобилизации. Он добавил, что голосование состоится, когда будет проведена работа над правками.