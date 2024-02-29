Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

Бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно зменшити хоча б до 23 років. Він переконаний, що воювати та захищати свою Батьківщину повинні усі.

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізаційний вік в Україні

"Це давно пора зробити. Я би його зменшив ще більше — хоча б до 23 років", — сказав Козятинський, коментуючи важливість зменшення призовного віку.

Він наголосив, що воювати повинні усі громадяни України.

"Я вважаю, що не тільки люди за 30 мають воювати. Воювати має молодь. Ми всі живемо у цій країні і маємо певні обов'язки", — сказав військовий.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

До слова, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що підвищення штрафів за ухилення від мобілізації не вирішить усіх проблем. Однак, без цього кроку решта заходів щодо посилення призову не спрацюють.