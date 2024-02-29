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Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

Військовий запропонував зменшити призовний вік до 23 років

29 лютого 2024 р. 15:01

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14:25 Чи може рекрутинг замінити мобілізацію — пояснення військового

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13:45 У Раді відповіли, чи можливе повне закриття кордону з Польщею

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13:05 Чому вихід на кордони 1991-го не припинить війну в Україні — журналіст відповів

Text

12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

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Text

12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

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11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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Бойовий медик Дмитро Козятинський вважає, що мобілізаційний вік в Україні потрібно зменшити хоча б до 23 років. Він переконаний, що воювати та захищати свою Батьківщину повинні усі. 

Про це військовий сказав у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізаційний вік в Україні

"Це давно пора зробити. Я би його зменшив ще більше — хоча б до 23 років", — сказав Козятинський, коментуючи важливість зменшення призовного віку. 

Він наголосив, що воювати повинні усі громадяни України. 

"Я вважаю, що не тільки люди за 30 мають воювати. Воювати має молодь. Ми всі живемо у цій країні і маємо певні обов'язки", — сказав військовий. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді. 

До слова, військовий аналітик Євген Дикий заявив, що підвищення штрафів за ухилення від мобілізації не вирішить усіх проблем. Однак, без цього кроку решта заходів щодо посилення призову не спрацюють.

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15:15 У ТЦК відповіли, кого з мобілізованих не можуть відправити на фронт після навчання

15:14 Лідер МЮ травмувався перед матчем із Манчестер Сіті

15:09 Bloomberg спрогнозував дії ЗСУ на фронті у найближчі пів року

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

15:01 Поліція повернула матері трирічного хлопчика, який загубився у Києві

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12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

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11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

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