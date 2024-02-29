Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Відео arrow Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо arrow
Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

29 лютого 2024 р. 12:34

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

Text

12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

Text

11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Text

11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Text

10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024
Text

20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Text

12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

Text

12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

Text

11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Text

11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Text

10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024
Text

20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради

Популярні відео

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

Десантник розповів про тяжке поранення і чому відмовився від знеболюючих

04 лютого 2024 р. 19:13
Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

Хто такий Сирський та яке в нього російське минуле — деталі про нового Головкома

09 лютого 2024 р. 11:20
Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

Мобілізація в Україні — як військові ставляться до рейдів ТЦК

31 січня 2024 р. 14:20
У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

У ВР розповіли, кого можна мобілізувати на початковому етапі

16 лютого 2024 р. 14:00
Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

Були за крок до трагедії — Вітренко про причини аварії в метро Києва та вартість ремонту

02 лютого 2024 р. 15:18

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що підвищення  штрафів за ухилення від мобілізації не вирішить усіх проблем. Однак, без цього кроку решта заходів щодо посилення призову не спрацюють.

Про це військовий заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що не так з мобілізацією в Україні 

"Ключова проблема мобілізації — це вибір: піти на фронт з квитком в один кінець або заплатити 1700 грн штрафу. Ніхто не каже, що підвищення штрафів за ухилення від мобілізації не є панацеєю, проте без цього все решта зависне у повітрі", — сказав Дикий, коментуючи процес мобілізації в Україні. 

Водночас, він додав, що частину проблем вже вирішили введеннями граничного терміну служби — 36 місяців, однак це питання ще розглядатимуть на Ставці.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

12:59 У збірній України розповіли, хто буде основним голкіпером

12:56 Аудит Міноборони — у військових частинах виявили порушення на майже 200 млн

12:50 Наводила ракети на Харків і чекала окупації — СБУ затримала агентку Кремля

12:45 Продавали електронки в Instagram — в Одесі затримали молодих "бізнесменів"

12:39 У додатку "Повітряна тривога" з'явилася нова важлива функція — про що йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

12:29 Почеттіно знову поскаржився на Мудрика

12:27 Сухо і тепло, місцями до +19 — народний синоптик Діденко зробила прогноз на перший день весни

12:26 Путін підтвердив, що РФ вдарила по Україні гіперзвуковою ракетою "Циркон"

12:23 Фінансова допомога підприємцям — як отримати грант у 10 тис. євро

12:59 У збірній України розповіли, хто буде основним голкіпером

12:56 Аудит Міноборони — у військових частинах виявили порушення на майже 200 млн

12:50 Наводила ракети на Харків і чекала окупації — СБУ затримала агентку Кремля

12:45 Продавали електронки в Instagram — в Одесі затримали молодих "бізнесменів"

12:39 У додатку "Повітряна тривога" з'явилася нова важлива функція — про що йдеться

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:29 Почеттіно знову поскаржився на Мудрика

12:27 Сухо і тепло, місцями до +19 — народний синоптик Діденко зробила прогноз на перший день весни

12:26 Путін підтвердив, що РФ вдарила по Україні гіперзвуковою ракетою "Циркон"

12:23 Фінансова допомога підприємцям — як отримати грант у 10 тис. євро

12:18 Навіщо на вікна авто наносять чорні цятки — яка їхня користь

07:03 Війна в Ізраїлі — що відбувається в Секторі Гази і що буде далі

06:30 Артустановка DITA — що за техніку Нідерланди замовили для ЗСУ у Чехії

06:22 Тарифи, соцвиплати та пенсії — що зміниться для українців з 1 березня

28 лютого 2024

06:40 Ціни на дорогоцінні метали в Україні — скільки коштує золото у лютому

06:30 Війська НАТО в Україні — чому Макрон раптом заговорив про це

Ексклюзив

06:16 Травень-червень — вирішальний, — Мельник із 47-ї бригади про війну проти РФ

Ексклюзив

05:40 Гордон назвав три кроки, які можуть покращити мобілізацію

27 лютого 2024
Ексклюзив

22:16 У Києві процвітає корупція, а місто занепадає — велике інтерв'ю з Максимом Бахматовим

Новина з фото

06:40 Ціни на металобрухт у лютому — скільки коштує 1 кг нержавійної сталі в Україні

Ексклюзив

06:36 Дружба з Ахметовим, зв'язки з росіянами та сценарії війни, — інтерв'ю Дмитра Гордона

Text

12:34 Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

Text

12:01 У ЗСУ прокоментували загибель воїнів 73-го морського центру ССО

Text

11:34 Дикий пояснив, для чого потрібен аудит армії й чому не всі мають бути на фронті

Text

11:02 Гуменюк розповіла, як збиття Су-34 вплинуло на окупантів

Text

10:17 Чи відправлять війська НАТО в Україну — відповідь Пентагону

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Візит Зеленського в Албанію та корупційні скандали в Міноборони — ефір Новини.LIVE

28 лютого 2024
Text

20:00 Чи будуть війська НАТО в Україні й чим закінчиться "Майдан-3" — прямий ефір

Text

19:53 Дружина "азовця" розповіла, чи дійсно Ахметов допомагає родичам захисників "Азовсталі"

Text

19:00 Росія готує "Майдан-3" та можлива загроза з Придністров'я — ефір Новини.LIVE

Text

18:31 Допомога Києва для ЗСУ та будівництво нових станцій метро — інтерв'ю з депутатом Київради