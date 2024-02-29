Підвищення штрафів за ухилення від мобілізації — Дикий пояснив, чому це важливо

Військовий аналітик Євген Дикий заявив, що підвищення штрафів за ухилення від мобілізації не вирішить усіх проблем. Однак, без цього кроку решта заходів щодо посилення призову не спрацюють.

Про це військовий заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Що не так з мобілізацією в Україні

"Ключова проблема мобілізації — це вибір: піти на фронт з квитком в один кінець або заплатити 1700 грн штрафу. Ніхто не каже, що підвищення штрафів за ухилення від мобілізації не є панацеєю, проте без цього все решта зависне у повітрі", — сказав Дикий, коментуючи процес мобілізації в Україні.

Водночас, він додав, що частину проблем вже вирішили введеннями граничного терміну служби — 36 місяців, однак це питання ще розглядатимуть на Ставці.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових.