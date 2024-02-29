Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Военный аналитик Евгений Дикий заявил, что повышение штрафов за уклонение от мобилизации не решит всех проблем. Однако без этого шага остальные меры по усилению призыва не сработают.

Об этом военный заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Что не так с мобилизацией в Украине

"Ключевая проблема мобилизации — это выбор: пойти на фронт с билетом в один конец или заплатить 1700 грн штрафа. Никто не говорит, что повышение штрафов за уклонение от мобилизации не панацея, однако без этого все остальное зависнет в воздухе", — сказал Дикий, комментируя процесс мобилизации в Украине.

В то же время он добавил, что часть проблем уже решили введением предельного срока службы — 36 месяцев, однако этот вопрос еще будут рассматривать на Ставке.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.