Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

Боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить хотя бы до 23 лет. Он убежден, что воевать и защищать свою Родину должны все.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизационный возраст в Украине

"Это давно пора сделать. Я бы его уменьшил еще больше — хотя бы до 23 лет", — сказал Козятинский, комментируя важность уменьшения призывного возраста.

Он подчеркнул, что воевать должны все граждане Украины.

"Я считаю, что не только люди за 30 должны воевать. Воевать у молодежи. Мы все живем в этой стране и имеем определенные обязанности", — сказал военный.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Кстати, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что повышение штрафов за уклонение от мобилизации не решит всех проблем. Однако без этого шага остальные меры по усилению призыва не сработают.