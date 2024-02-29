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Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

29 февраля 2024 г. 15:01

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15:36 Стало известно, как Украине удалось избежать отключений света зимой

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

Text

13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

Text

13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

Text

12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

Text

11:34 Дикий объяснил, для чего нужен аудит армии и почему не все должны быть на фронте

Text

11:02 Гуменюк рассказала, как сбивание Су-34 повлияло на оккупантов

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10:17 Отправят ли войска НАТО в Украину — ответ Пентагона

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Боевой медик Дмитрий Козятинский считает, что мобилизационный возраст в Украине нужно снизить хотя бы до 23 лет. Он убежден, что воевать и защищать свою Родину должны все.

Об этом военный сказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизационный возраст в Украине

"Это давно пора сделать. Я бы его уменьшил еще больше — хотя бы до 23 лет", — сказал Козятинский, комментируя важность уменьшения призывного возраста.

Он подчеркнул, что воевать должны все граждане Украины.

"Я считаю, что не только люди за 30 должны воевать. Воевать у молодежи. Мы все живем в этой стране и имеем определенные обязанности", — сказал военный.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Кстати, военный аналитик Евгений Дикий заявил, что повышение штрафов за уклонение от мобилизации не решит всех проблем. Однако без этого шага остальные меры по усилению призыва не сработают.

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15:45 Европарламент призвал страны ЕС поддерживать Украину оружием до победы

15:19 Лимиты на снятие наличных в банкоматах — какие ограничения установили банки Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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15:01 Военный предложил снизить призывной возраст до 23 лет

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14:25 Может ли рекрутинг заменить мобилизацию — объяснение военного

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13:45 В Раде ответили, возможно ли полное закрытие границы с Польшей

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13:05 Почему выход на границы 1991-го не прекратит войну в Украине — журналист ответил

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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12:34 Повышение штрафов за уклонение от мобилизации — Дикий объяснил, почему это важно

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12:01 В ВСУ прокомментировали гибель воинов 73-го морского центра ССО

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