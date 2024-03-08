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Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

08 березня 2024 р. 11:52

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11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

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11:52 Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

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11:23 Чи багато колаборантів у Покровську — в МВА розповіли про боротьбу зі зрадниками

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10:46 Окупанти не припиняють наступ на Часів Яр — чи має ворог успіхи

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08:00 Призначення Залужного послом та звільнення строковиків — ефір Новини.LIVE

7 березня 2024
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20:30 Зеленська відмовилася від візиту в США. Яка причина і можливі наслідки — ефір

Text

19:59 Начальник Покровської МВА розповів про ситуацію в місті через обстріли та скільки людей виїхало

Text

19:50 Росія обстріляла Одесу не випадково. Які цілі Кремля — прямий ефір

Text

19:09 Вибух ракети поблизу Зеленського та ситуація під Авдіївкою — новини 7 березня

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Експерт з озброєння Олег Катков розповів, що наразі в Україні складно організувати виробництво боєприпасів. Пояснює, що нашій державі не вистачає певних компонентів. До того ж, такі об'єкти хімічної промисловості потенційно стануть головною ціллю ворога. 

Про це головний редактор Defense Express сказав в ефірі телеканалу Київ24. 

Можливість виробництва боєприпасів в Україні

За словами Каткова, в Україні наразі більш реально виробляти певне спорядження. Принаймні це вже робили навіть до 2021 року. 

"Якщо виробляти… питання навіть спорядження, тобто, наприклад, точити чи виливати, виробляти безпосередньо корпуси снарядів, я об’єктивно вірю — це можливо, це робилось вже і до 21-го року", — сказав Катков. 

Однак, що стосується виробництва боєприпасів, то на думку експерта, налагодити таке виробництво буде досить складно. По-перше, в нашій країні існує дефіцит порохів та вибухових речовин. Крім того, такий об'єкт стане головною ціллю російських окупантів, які мають у своєму арсеналі далекобійну зброю. 

"А питання відносно вибухових речовин та спорядження — наприклад, виробництво вибухових речовин в Україні зараз об’єктивно, напевно, дуже складно організувати, тому що це важка хімічна промисловість. Для ворога, який має далекобійні можливості ураження будь-якого клаптика України, стане просто головною мішенню", — сказав Катков. 

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує перетнути позначку виробництва безпілотників у два мільйони. Наразі усі відповідні потужності для цього уже збільшуються.

Крім того, за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів. 

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11:45 Фахівці підрахували збитки від атаки на Одесу 8 лютого — результати

11:33 Шукали розташування HIMARS — у Слов'янську СБУ затримала агентів РФ

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

11:29 Караваєв розповів, чи був пенальті у матчі Динамо з Вересом

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19:00 Закон на паузі! Чому не можна провести вибори в Україні — ефір з адвокатом

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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18:41 Мобілізація в прифронтовому Покровську — в МВА назвали, чого не вистачає для перемоги