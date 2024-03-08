Україна не може виробляти боєприпаси — яких компонентів не вистачає

Експерт з озброєння Олег Катков розповів, що наразі в Україні складно організувати виробництво боєприпасів. Пояснює, що нашій державі не вистачає певних компонентів. До того ж, такі об'єкти хімічної промисловості потенційно стануть головною ціллю ворога.

Про це головний редактор Defense Express сказав в ефірі телеканалу Київ24.

Можливість виробництва боєприпасів в Україні

За словами Каткова, в Україні наразі більш реально виробляти певне спорядження. Принаймні це вже робили навіть до 2021 року.

"Якщо виробляти… питання навіть спорядження, тобто, наприклад, точити чи виливати, виробляти безпосередньо корпуси снарядів, я об’єктивно вірю — це можливо, це робилось вже і до 21-го року", — сказав Катков.

Однак, що стосується виробництва боєприпасів, то на думку експерта, налагодити таке виробництво буде досить складно. По-перше, в нашій країні існує дефіцит порохів та вибухових речовин. Крім того, такий об'єкт стане головною ціллю російських окупантів, які мають у своєму арсеналі далекобійну зброю.

"А питання відносно вибухових речовин та спорядження — наприклад, виробництво вибухових речовин в Україні зараз об’єктивно, напевно, дуже складно організувати, тому що це важка хімічна промисловість. Для ворога, який має далекобійні можливості ураження будь-якого клаптика України, стане просто головною мішенню", — сказав Катков.

Нагадаємо, у 2024 році Україна планує перетнути позначку виробництва безпілотників у два мільйони. Наразі усі відповідні потужності для цього уже збільшуються.

Крім того, за два місяці цього року виробники вже змогли виготовити близько 200 тис. FPV-дронів.