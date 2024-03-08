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Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

8 марта 2024 г. 11:52

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11:52 Украина не может производить боеприпасы — каких компонентов не хватает

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10:46 Оккупанты не прекращают наступление на Часов Яр — имеет ли враг успехи

Text

08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

7 марта 2024
Text

20:30 Зеленская отказалась от визита в США. Какая причина и возможные последствия — эфир

Text

19:59 Начальник Покровской ГВА рассказал о ситуации в городе из-за обстрелов и сколько людей уехало

Text

19:50 Россия обстреляла Одессу не случайно. Какие цели Кремля — прямой эфир

Text

19:09 Взрыв ракеты вблизи Зеленского и ситуация под Авдеевкой — новости 7 марта

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

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Эксперт по вооружению Олег Катков рассказал, что в настоящее время в Украине сложно организовать производство боеприпасов. Объясняет, что нашему государству не хватает определенных компонентов. К тому же такие объекты химической промышленности потенциально станут главной целью врага.

Об этом главный редактор Defense Express сказал в эфире телеканала Киев24.

Возможность производства боеприпасов в Украине

По словам Каткова, в Украине более реально производить определенное снаряжение. По крайней мере, это уже делали даже до 2021 года.

"Если производить… вопрос даже снаряжения, то есть, например, точить или выливать, производить непосредственно корпуса снарядов, я объективно верю — это возможно, это делалось уже и до 21 года", — сказал Катков.

Однако, что касается производства боеприпасов, то, по мнению эксперта, наладить такое производство будет достаточно сложно. Во-первых, в нашей стране существует недостаток порохов и взрывчатых веществ. Кроме того, такой объект станет главной целью российских оккупантов, имеющих в своем арсенале дальнобойное оружие.

"А вопрос относительно взрывчатых веществ и снаряжения — например, производство взрывчатых веществ в Украине сейчас объективно, наверное, очень сложно организовать, потому что это тяжелая химическая промышленность. Для врага, имеющего дальнобойные возможности поражения любого клочка Украины, станет просто главной мишенью", — сказал Катков.

Напомним, в 2024 году Украина планирует пересечь отметку производства беспилотников в два миллиона. Все соответствующие мощности для этого уже увеличиваются.

Кроме того, за два месяца этого года производители уже смогли изготовить около 200 тыс. FPV-дронов. 

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11:46 Как ВСУ уничтожают личный состав и технику оккупантов — эффектные кадры

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

11:45 Специалисты подсчитали ущерб от атаки на Одессу 8 февраля — результаты

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08:00 Назначение Залужного послом и увольнение срочников — эфир Новини.LIVE

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19:00 Закон на паузе! Почему нельзя провести выборы в Украине — эфир с адвокатом

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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18:41 Мобилизация в прифронтовом Покровске — в МВА назвали, чего не хватает для победы