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Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

06 березня 2024 р. 16:31

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

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16:31 Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

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16:01 У "Слузі народу" розповіли, чому в Раді зробили перерву від засідань

Text

15:34 Законопроєкт про мобілізацію — Гончаренко розповів, чи розпочали у Раді розгляд правок

Text

15:07 Блокування російських каналів у Telegram — у Раді відповіли, як просувається процес

Text

14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

13:41 Мобілізація в Україні — військовий пояснив, чому рекрутингу для поповнення армії недостатньо

Text

12:57 Ситуація у Раді — політолог назвав причини відтермінування засідань депутатів

Text

12:31 Реєстр військовозобов'язаних "Оберіг" — у ДПСУ розповіли про зміни у перетині кордону

Text

11:58 Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

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11:21 Поляки блокують шість КПП на кордоні — скільки вантажівок перебувають у чергах

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Наразі російські окупанти наступають на п'ятьох напрямках фронту, використовуючи велику кількість техніки та піхоти. Збройним Силам вдається тримати оборону. Однак, на полі бою в українських захисників спостерігається певний снарядний голод, у зв'язку з чим доводиться заощаджувати боєприпаси

Про це розповіли бійці, які тримають оборону на одному з напрямків. Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Потреби українських захисників на фронті

Один із чоловіків розповів, що на відміну від окупантів, які стріляють планово та на виснаження, українські захисники застосовують точні удари. Для цього ще додатково використовують дрони, які допомагають ефективно це робити. 

До того ж така стратегія дозволяє більш заощадливо використовувати снаряди, які наразі є у дефіциті. 

"Дрони повністю змінили формат ведення війни", — сказав один із оборонців. 

За словами іншого захисника, ворог наразі наступає на п'ятьох напрямках фронту. 

"Десь в нього це дуже добре виходить. Але наші хлопці тримаються, тримають в надважких умовах та важкими зусиллями. Але ворога більше, тому він де-не-де проломлює нашу оборону", — сказав він. 

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку Донеччини Збройні Сили акцентують свою увагу на маневровій тактиці. Це, зокрема, допомагає відкинути російських окупантів ближче до російського кордону. 

Додамо, Франція підтримає ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України. 

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16:23 Сульшер розповів, як Роналду знищив гру Манчестер Юнайтед

16:21 Ексзаступник командира "Беркута", який бив українців на Майдані, отримав тюремний строк

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

16:15 В Чорному морі стає безпечніше — Плетенчук розповів про успіхи ВМС України

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14:19 Поїздки депутатів на фронт — експерт пояснив, чи є цьому необхідність

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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