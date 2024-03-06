Українські захисники заощаджують боєприпаси — що відбувається на фронті

Наразі російські окупанти наступають на п'ятьох напрямках фронту, використовуючи велику кількість техніки та піхоти. Збройним Силам вдається тримати оборону. Однак, на полі бою в українських захисників спостерігається певний снарядний голод, у зв'язку з чим доводиться заощаджувати боєприпаси.

Про це розповіли бійці, які тримають оборону на одному з напрямків. Відео можна подивитися за посиланням Новини.LIVE.

Потреби українських захисників на фронті

Один із чоловіків розповів, що на відміну від окупантів, які стріляють планово та на виснаження, українські захисники застосовують точні удари. Для цього ще додатково використовують дрони, які допомагають ефективно це робити.

До того ж така стратегія дозволяє більш заощадливо використовувати снаряди, які наразі є у дефіциті.

"Дрони повністю змінили формат ведення війни", — сказав один із оборонців.

За словами іншого захисника, ворог наразі наступає на п'ятьох напрямках фронту.

"Десь в нього це дуже добре виходить. Але наші хлопці тримаються, тримають в надважких умовах та важкими зусиллями. Але ворога більше, тому він де-не-де проломлює нашу оборону", — сказав він.

Нагадаємо, на Авдіївському напрямку Донеччини Збройні Сили акцентують свою увагу на маневровій тактиці. Це, зокрема, допомагає відкинути російських окупантів ближче до російського кордону.

Додамо, Франція підтримає ініціативу Чехії у закупівлі боєприпасів для України.