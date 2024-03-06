Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

В настоящее время российские оккупанты наступают на пяти направлениях фронта, используя большое количество техники и пехоты. Вооруженным силам удается держать оборону. Однако на поле боя у украинских защитников наблюдается определенный снарядный голод, в связи с чем приходится экономить боеприпасы.

Об этом рассказали бойцы, которые держат оборону в одном из направлений. Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Потребности украинских защитников на фронте

Один из мужчин рассказал, что в отличие от оккупантов, которые стреляют планово и на истощение, украинские защитники применяют точные удары. Для этого еще дополнительно используют дроны, которые помогают эффективно это делать.

К тому же такая стратегия позволяет более экономно использовать снаряды, которые находятся в дефиците.

"Дроны полностью изменили формат ведения войны", — сказал один из защитников.

По словам другого защитника, враг наступает на пяти направлениях фронта.

"Где-то у него это очень хорошо получается. Но наши ребята держатся, держат в тяжелейших условиях и тяжелыми усилиями. Но врага больше, поэтому он кое-где преломляет нашу оборону", — сказал он.

Напомним, на Авдеевском направлении Донбасса Вооруженные Силы акцентируют свое внимание на маневровой тактике. Это, в частности, помогает отбросить российских оккупантов ближе к российской границе.

Добавим, Франция поддержит инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.