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Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

6 марта 2024 г. 16:31

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16:31 Украинские защитники экономят боеприпасы — что происходит на фронте

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16:01 В "Слуге народа" рассказали, почему в Раде сделали перерыв от заседаний

Text

15:34 Законопроект о мобилизации — Гончаренко рассказал, начали ли в Раде рассмотрение правок

Text

15:07 Блокировка российских каналов в Telegram — в Раде ответили, как продвигается процесс

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

14:19 Поездки депутатов на фронт — эксперт объяснил, есть ли в этом необходимость

Text

13:41 Мобилизация в Украине — военный объяснил, почему рекрутинга для пополнения армии недостаточно

Text

12:57 Ситуация в Раде — политолог назвал причины отсрочки заседаний депутатов

Text

12:31 Рестр военнообязанных "Оберіг" — в ГПСУ рассказали об изменениях в пересечении границы

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В настоящее время российские оккупанты наступают на пяти направлениях фронта, используя большое количество техники и пехоты. Вооруженным силам удается держать оборону. Однако на поле боя у украинских защитников наблюдается определенный снарядный голод, в связи с чем приходится экономить боеприпасы.

Об этом рассказали бойцы, которые держат оборону в одном из направлений. Видео можно посмотреть по ссылке Новини.LIVE.

Потребности украинских защитников на фронте

Один из мужчин рассказал, что в отличие от оккупантов, которые стреляют планово и на истощение, украинские защитники применяют точные удары. Для этого еще дополнительно используют дроны, которые помогают эффективно это делать.

К тому же такая стратегия позволяет более экономно использовать снаряды, которые находятся в дефиците.

"Дроны полностью изменили формат ведения войны", — сказал один из защитников.

По словам другого защитника, враг наступает на пяти направлениях фронта.

"Где-то у него это очень хорошо получается. Но наши ребята держатся, держат в тяжелейших условиях и тяжелыми усилиями. Но врага больше, поэтому он кое-где преломляет нашу оборону", — сказал он.

Напомним, на Авдеевском направлении Донбасса Вооруженные Силы акцентируют свое внимание на маневровой тактике. Это, в частности, помогает отбросить российских оккупантов ближе к российской границе.

Добавим, Франция поддержит инициативу Чехии по закупке боеприпасов для Украины.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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