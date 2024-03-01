У "Слузі народу" запропонували збільшити зарплатню військовим до 5 тис. доларів

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук вважає, що заробітна платня військового має становити щонайменше п'ять тисяч доларів. На його думку, фінансова складова слугуватиме мотивацією, лише після якої можна побачити певні позитивні зміни на фронті.

Про це політик розповів у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Збільшення зарплати військовим

"Це буде означати, що ті втрати фізичного та психологічного здоров'я, а також проблеми соціальні, коли батько чи мати знаходяться не біля дітей, можуть бути частково покриті з цих фінансів, які держава зобов'язана платити таким людям", — сказав Камельчук, коментуючи важливість збільшення зарплати військовим.

Він додав, що у цьому випадку фінансова складова буде мотивацією, після якої люди виявлятимуть бажання йти до війська. Крім того, важливим є питання соціального забезпечення.

"Ви запитаєте людей: чи готові вони йти до війська? Так, за двох умов: належна підготовка, справедлива оплата і щоб їх сім'я була захищена", — сказав нардеп.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

До слова, в Україні розглядають впровадження базової військової служби замість строкової. Передбачається, що чоловіки віком від 18 до 25 років будуть проходити її протягом трьох — п'яти місяців залежно від умов.