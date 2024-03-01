Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що деякі правки до законопроєкту про мобілізацію набудуть чинності у кінці 2024 та на початку 2025 років. Він наголосив, що у мобілізаційному процесі головним "ухилянтом" є Кабінет Міністрів.

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізаційний законопроєкт

"Багато норм в законопроєкті вступатимуть в силу не відразу, а під кінець року та у 2025-му", — сказав Камельчук, говорячи про правки до законопроєкту.

Він наголосив, що на сьогоднішній день у невдалому процесі мобілізації винен Кабінет Міністрів України. Відомство, як пояснює нардеп, фактично відповідальне за справедливе інформування військових та дотримання усіх прав людей.

"Основним ухилянтом в процесі мобілізації є Кабінет Міністрів. Вони відповідальні за цей процес. Якщо вони колективно, не забезпечили адекватний рівень розуміння закону представниками ТЦК та СП, не застосування сили, а справедливе інформування всіх військовозобов'язаних", — сказав Камельчук.

Політик наголосив, що представники відомства недостатньо думають про соціальне та фінансове забезпечення військових, для яких це питання є досить чутливим.

"Також важливими напрямками роботи є страхування життя захисників, безкоштовне навчання для їхніх дітей і питання працевлаштування після повернення з війни", — сказав нардеп.

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових.