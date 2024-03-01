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Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

01 березня 2024 р. 12:43

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12:43 Правки до мобілізаційного закону набудуть чинності не відразу — хто відповідає за документ

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12:13 У "Слузі народу" пояснили важливість підвищення тарифів в Україні

Text

11:39 Росіяни намагаються захопити Часів Яр — чому місто стратегічно важливе для ворога

Text

11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

Text

10:24 В Міненерго розглядають підвищення тарифів на світло — зміни торкнуться опалення та води

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

08:00 Що зміниться в березні для українців — виплати, тарифи і не тільки — ефір Новини.LIVE

29 лютого 2024
Text

21:00 Туск погрожує закрити кордон та що вимагають польські фермери — ефір Новини.LIVE

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20:00 Хто стоїть за польськими страйкарями і чому країна їх не контролює — ефір Новини.LIVЕ

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Народний депутат від фракції "Слуга народу" Юрій Камельчук заявив, що деякі правки до законопроєкту про мобілізацію набудуть чинності у кінці 2024 та на початку 2025 років. Він наголосив, що у мобілізаційному процесі головним "ухилянтом" є Кабінет Міністрів. 

Про це політик заявив у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Мобілізаційний законопроєкт

"Багато норм в законопроєкті вступатимуть в силу не відразу, а під кінець року та у 2025-му", — сказав Камельчук, говорячи про правки до законопроєкту. 

Він наголосив, що на сьогоднішній день у невдалому процесі мобілізації винен Кабінет Міністрів України. Відомство, як пояснює нардеп, фактично відповідальне за справедливе інформування військових та дотримання усіх прав людей. 

"Основним ухилянтом в процесі мобілізації є Кабінет Міністрів. Вони відповідальні за цей процес. Якщо вони колективно, не забезпечили адекватний рівень розуміння закону представниками ТЦК та СП, не застосування сили, а справедливе інформування всіх військовозобов'язаних", — сказав Камельчук. 

Політик наголосив, що представники відомства недостатньо думають про соціальне та фінансове забезпечення військових, для яких це питання є досить чутливим. 

"Також важливими напрямками роботи є страхування життя захисників, безкоштовне навчання для їхніх дітей і питання працевлаштування після повернення з війни", — сказав нардеп. 

Нагадаємо, нардепи подали вже 4195 правок до законопроєкту про мобілізацію. Очікується, що 6 березня документ розглядатимуть у Верховній Раді.

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що правки не розв'язують питання мобілізації. За словами юриста, у документі відсутні положення про соціальне забезпечення, яке є досить болючим для військових. 

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12:45 Суд оголосив вирок блогеру з Дніпра, який плював у патрульного — як його покарали

12:36 Зустріч міністрів G20 пройшла без спільної заяви — сперечались через війну в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

12:25 Канада готова розмістити війська в Україні — міністр оборони назвав умову

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11:04 В обхід санкцій — у російській зброї половина комплектуючих іноземного виробництва

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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