Правки к мобилизационному закону вступят в силу не сразу — кто отвечает за документ

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук заявил, что некоторые правки к законопроекту о мобилизации вступят в силу в конце 2024 и в начале 2025 годов. Он подчеркнул, что в мобилизационном процессе главным "уклонистом" является Кабинет Министров.

Об этом политик заявил в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Мобилизационный законопроект

"Многие нормы в законопроекте будут вступать в силу не сразу, а к концу года и в 2025-м", — сказал Камельчук, говоря о правках к законопроекту.

Он подчеркнул, что на сегодняшний день в неудачном процессе мобилизации виновен Кабинет Министров Украины. Ведомство, как объясняет нардеп, фактически ответственно за справедливое информирование военных и соблюдение всех прав людей.

"Основным уклонистом в процессе мобилизации является Кабинет Министров. Они ответственны за этот процесс. Если они коллективно, не обеспечили адекватный уровень понимания закона представителями ТЦК и СП, не применение силы, а справедливое информирование всех военнообязанных", — сказал Камельчук.

Политик подчеркнул, что представители ведомства недостаточно думают о социальном и финансовом обеспечении военных, для которых этот вопрос достаточно чувствительный.

"Также важными направлениями работы является страхование жизни защитников, бесплатное обучение для их детей и вопросы трудоустройства по возвращении с войны", — сказал нардеп.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что поправки не решают вопрос мобилизации. По словам юриста, в документе отсутствуют положения о социальном обеспечении, которое достаточно болезненно для военных.