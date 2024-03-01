В "Слуге народа" предложили увеличить зарплату военным до 5 тыс. долларов

Народный депутат от фракции "Слуга народа" Юрий Камельчук считает, что заработная плата военного должна составлять не менее пяти тысяч долларов. По его мнению, финансовая составляющая будет служить мотивацией, только после которой можно увидеть определенные положительные изменения на фронте.

Об этом политик рассказал в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Увеличение зарплаты военным

"Это будет означать, что те потери физического и психологического здоровья, а также проблемы социальные, когда отец или мать находятся не у детей, могут быть частично возмещены из этих финансов, которые государство обязано платить таким людям", — сказал Камельчук, комментируя важность увеличения зарплаты военным.

Он добавил, что в этом случае финансовая составляющая будет мотивацией, после которой люди будут изъявлять желание идти в армию. Кроме того, важен вопрос социального обеспечения.

"Вы спросите людей: готовы ли они идти в армию? Да, при двух условиях: надлежащая подготовка, справедливая оплата и чтобы их семья была защищена", — сказал нардеп.

Напомним, нардепы подали уже 4195 поправок к законопроекту о мобилизации. Ожидается, что 6 марта документ будет рассмотрен в Верховной Раде.

К слову, в Украине рассматривают внедрение базовой военной службы вместо срочной. Предполагается, что мужчины от 18 до 25 лет будут проходить ее в течение трех — пяти месяцев в зависимости от условий.