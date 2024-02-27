У 3 ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

На сьогоднішній день у Третій штурмовій окремій бригаді фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків.

Про це розповів рекрутер 3 ОШБр Данило Коваль в ефірі Ранок.LIVE.

Робота рекрутингових центрів

"Зараз дійсно у нас є збільшення кількості добровольців. Наприклад, вчора тільки в київський рекрутинговий центр звернулися 25 чоловіків", — сказав Коваль, говорячи про тенденцію збільшення добровольців до лав ЗСУ.

Він додав, фінансове заохочення — це лише один із багатьох факторів, які можуть вплинути на мотивацію стати на захист Батьківщини. Крім того, на думку військового, слід змінювати формат роботи ТЦК та СП, а не створювати альтернативну систему.

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом.

Також у київському рекрутинговому центрі 3 ОШБр розповіли, чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно.