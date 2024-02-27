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У 3 ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

У 3 ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

27 лютого 2024 р. 13:34

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13:34 У 3 ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

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13:34 У 3 ОШБр фіксують збільшення кількості добровольців до лав ЗСУ

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12:57 У Кривому Розі приватна фірма наживається на похоронах військових — деталі

Text

12:25 Гончаренко розповів, скільки правок вніс до закону про мобілізацію й чого вони стосуються

Text

11:10 Звідки Росія могла дізнатися про плани контрнаступу ЗСУ у 2023-му — експерт розповів

Text

10:33 Нардеп відповів, чому неможливо мобілізувати чиновників

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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08:00 Як зміниться законопроєкт про мобілізацію після 4 тис правок — ефір Новини.LIVE

26 лютого 2024
Text

18:02 Повернення біженців та демографічна ситуація в Україні — прямий ефір Новини.LIVE

Text

14:59 Новий скандал на польському кордоні — невідомі висипали з вагонів кукурудзу

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14:08 Експерт пояснив, чому американські вибори не стануть переломним моментом у війні в Україні

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На сьогоднішній день у Третій штурмовій окремій бригаді фіксують збільшення кількості добровольців. Лише за один день до такого центру в Києві звернулися 25 чоловіків. 

Про це розповів рекрутер 3 ОШБр Данило Коваль в ефірі Ранок.LIVE.

Робота рекрутингових центрів

"Зараз дійсно у нас є збільшення кількості добровольців. Наприклад, вчора тільки в київський рекрутинговий центр звернулися 25 чоловіків", — сказав Коваль, говорячи про тенденцію збільшення добровольців до лав ЗСУ. 

Він додав, фінансове заохочення — це лише один із багатьох факторів, які можуть вплинути на мотивацію стати на захист Батьківщини. Крім того, на думку військового, слід змінювати формат роботи ТЦК та СП, а не створювати альтернативну систему. 

Нагадаємо, у Третій штурмовій бригаді пояснили різницю між мобілізацією та рекрутингом. 

Також у київському рекрутинговому центрі 3 ОШБр розповіли, чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно.

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13:53 Баварія готує 100 млн євро на трансфер зірки Мілана

13:50 Сухо та багато сонця — народний синоптик Діденко назвала регіони, де завтра потеплішає до +17

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:45 Ігнат розповів про шахед, який залетів з Одещини до Молдови

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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