В 3 ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

На сегодняшний день в Третьей штурмовой отдельной бригаде фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.

Об этом рассказал рекрутер 3 ОШБр Данило Коваль в эфире Ранок.LIVE.

Работа рекрутинговых центров

"Сейчас действительно у нас есть увеличение количества добровольцев. Например, вчера только в киевский рекрутинговый центр обратились 25 мужчин", — сказал Коваль, говоря о тенденции увеличения добровольцев в ряды ВСУ.

Он добавил, что финансовое поощрение — это лишь один из многих факторов, которые могут повлиять на мотивацию встать на защиту Родины. Кроме того, по мнению военного, следует изменять формат работы ТЦК и СП, а не создавать альтернативную систему.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

Также в киевском рекрутинговом центре 3 ОШБр рассказали, сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно.