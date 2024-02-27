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В 3 ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

В 3 ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

27 февраля 2024 г. 13:34

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13:34 В 3 ОШБр фиксируют увеличение количества добровольцев в ряды ВСУ

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12:57 В Кривом Роге частная фирма наживается на похоронах военных — детали

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12:25 Гончаренко рассказал, сколько правок внес в закон о мобилизации и чего они касаются

Text

11:10 Откуда Россия могла узнать о планах контрнаступления ВСУ в 2023-м — эксперт рассказал

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

10:33 Нардеп ответил, почему невозможно мобилизировать чиновников

Text

08:00 Как изменится законопроект о мобилизации после 4 тыс правок — эфир Новини.LIVE

26 февраля 2024
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18:02 Возвращение беженцев и демографическая ситуация в Украине — прямой эфир Новини.LIVE

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На сегодняшний день в Третьей штурмовой отдельной бригаде фиксируют увеличение количества добровольцев. Только за один день в такой центр в Киеве обратились 25 мужчин.

Об этом рассказал рекрутер 3 ОШБр Данило Коваль в эфире Ранок.LIVE.

Работа рекрутинговых центров

"Сейчас действительно у нас есть увеличение количества добровольцев. Например, вчера только в киевский рекрутинговый центр обратились 25 мужчин", — сказал Коваль, говоря о тенденции увеличения добровольцев в ряды ВСУ.

Он добавил, что финансовое поощрение — это лишь один из многих факторов, которые могут повлиять на мотивацию встать на защиту Родины. Кроме того, по мнению военного, следует изменять формат работы ТЦК и СП, а не создавать альтернативную систему.

Напомним, в Третьей штурмовой бригаде объяснили разницу между мобилизацией и рекрутингом.

Также в киевском рекрутинговом центре 3 ОШБр рассказали, сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно.

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Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

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