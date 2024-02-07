Чи зможе рекрутинг замінити мобілізацію й що для цього потрібно — військовий відповів

Рекрутинг зміг би замінити процес мобілізації, втім для цього потрібно створити необхідні умови. Для того, щоб людина була вмотивована для військової служби, лише фінансового забезпечення не достатньо.

Про це розповів заступник начальника Київського рекрутингового центру 3 окремої штурмової бригади Володимир у ранковому ефірі Ранок.LIVE.

Як повинен відбуватися рекрутинг в ЗСУ

За словами військового, грамотно організований ректрутинг фактично зміг би замінити саму мобілізацію.

Питання фінансового забезпечення важливе і може збільшити у людини мотивацію служити. Втім, лише його недостатньо. Має бути комплексний підхід.

"Держава повинна подбати про комплексний пакет для військовослужбовців. Тобто, щоб вони розуміли, що навіть якщо після поранення повернуться у цивільне життя і не зможуть далі виконувати свої бойові задачі, мають бути впевнені в тому, що вони захищені", — сказав Володимир.

Він додав, що держава повинна піклуватися про таких людей і робити все можливе, що ті пристосувалися до соціуму.

Нагадаємо, у Львові планують запустити пілотний проєкт, який має покращити роботу рекрутингових центрів. У разі успіху він пошириться на всі області України.

Додамо, Верховна Рада прийняла за основу урядовий законопроєкт про мобілізацію. За проголосувало 243 нардепи.