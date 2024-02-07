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Сможет ли рекрутинг заменить мобилизацию и что для этого нужно – военный ответил

7 февраля 2024 г. 15:00

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Рекрутинг смог бы заменить процесс мобилизации, впрочем, для этого нужно создать необходимые условия. Для того чтобы человек был мотивирован для военной службы, только финансового обеспечения недостаточно.

Об этом рассказал заместитель начальника Киевского рекрутингового центра 3 отдельной штурмовой бригады Владимир в утреннем эфире Ранок.LIVE.

Как должен происходить рекрутинг в ВСУ

По словам военного, грамотно организованный ректрутинг фактически смог бы заменить саму мобилизацию.

Вопрос о финансовом обеспечении важен и может увеличить у человека мотивацию служить. Впрочем, только его недостаточно. Должен быть комплексный подход.

"Государство должно позаботиться о комплексном пакете для военнослужащих. То есть чтобы они понимали, что даже если после ранения вернутся в гражданскую жизнь и не смогут дальше выполнять свои боевые задачи, должны быть уверены в том, что они защищены", — сказал Владимир.

Он добавил, что государство должно заботиться о таких людях и делать все возможное, что те приспособились к социуму.

Напомним, во Львове планируют запустить пилотный проект, который должен улучшить работу рекрутинговых центров. В случае успеха, он распространится на все области Украины.

Добавим, Верховная Рада приняла за основу правительственный законопроект о мобилизации. За проголосовало 243 нардепа.

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