Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Дипломат Руслан Осипенко переконаний, що після переобрання російський диктатор Володимир Путін вестиме війну проти України до кінця свого життя. Ціль Кремля, на його думку, полягає у знищенні нашої країни та створенні "лояльної".

Про це експерт сказав у інтерв'ю на Новини.LIVE.

Скільки ще триватиме війна в Україні

"Після перепризначення на новий термін, повірте, він воюватиме стільки, скільки буде жити. Скільки буде дихати — стільки й воюватиме", — сказав Осипенко, говорячи про тривалість війни.

Він додав, що ціль Кремля залишається незмінною — знищення України та створення "лояльної". Зокрема, ворог планує витіснити або "прибрати" незгодних з путінським режимом українців, натомість заселити на територію нашої держави "кріпаків", які згодні жити під російським прапором.

"Як вони зробили в Криму, в Маріуполі. Зачистити всіх українців, витіснити, хто не взяв паспорти, завезти з Азії та Кавказу людей, віддати їм цю територію, але прапори над адміністративними будівлями будуть російські. Ось нова Україна з їх точки зору", — сказав Осипенко.

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.