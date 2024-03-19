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Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

19 березня 2024 р. 10:06

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10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

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10:06 Скільки ще триватиме війна в Україні — дипломат назвав справжні цілі Кремля

Text

09:01 Вибори в Росії — дипломат пояснив, чому Путін не легітимний президент

Text

08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

Text

02:00 Депутатка ВР розповіла, чи скасують в Україні заочне навчання

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

18 березня 2024
Text

23:52 Оновлений рекрутинг до ЗСУ — як добровольцю потрапити у потрібну бригаду

Text

22:50 Експерти прокоментували кадрові зміни в Повітряних силах

Text

21:56 Замкомандира Легіону "Свобода Росії" Цезар розповів, чи будуть бійці штурмувати Москву

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20:57 Будівництво нової бази НАТО в Румунії та рейди РДК — ефір Новини.LIVE

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Дипломат Руслан Осипенко переконаний, що після переобрання російський диктатор Володимир Путін вестиме війну проти України до кінця свого життя. Ціль Кремля, на його думку, полягає у знищенні нашої країни та створенні "лояльної". 

Про це експерт сказав у інтерв'ю на Новини.LIVE.

Скільки ще триватиме війна в Україні

"Після перепризначення на новий термін, повірте, він воюватиме стільки, скільки буде жити. Скільки буде дихати — стільки й воюватиме", — сказав Осипенко, говорячи про тривалість війни. 

Він додав, що ціль Кремля залишається незмінною — знищення України та створення "лояльної". Зокрема, ворог планує витіснити або "прибрати" незгодних з путінським режимом українців, натомість заселити на територію нашої держави "кріпаків", які згодні жити під російським прапором. 

"Як вони зробили в Криму, в Маріуполі. Зачистити всіх українців, витіснити, хто не взяв паспорти, завезти з Азії та Кавказу людей, віддати їм цю територію, але прапори над адміністративними будівлями будуть російські. Ось нова Україна з їх точки зору", — сказав Осипенко. 

Нагадаємо, триденні вибори в РФ закінчилися перемогою Путіна. Відразу після закриття виборчих дільниць в неділю, 17 березня, він виступив перед росіянами, заявивши, що під час свого нового президентського терміну продовжить вести війну в Україні.

Також ми розповідали, як мешканців окупованих територій агітували голосувати за Путіна.

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10:23 В Бєлгороді лунають гучні вибухи — місцеві говорять про прильоти

Ексклюзив

10:20 День народження Ліни Костенко — чи знають львів'яни вірші української поетеси (відео)

10:15 В УАФ повідомили деталі про травму Циганкова — чи відновився українець

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

10:15 Варто виїжджати зараз — ситуація із заторами на трасі Одеса — Рені

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08:16 Чи долетить ядерна ракета до Києва — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

Text

08:00 Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський звернувся до українців — ефір Новини.LIVE

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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00:17 Чи посилить Путін мобілізацію після виборів — відповідь бійця Легіону "Свобода Росії"

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