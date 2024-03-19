Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Дипломат Руслан Осипенко убежден, что после переизбрания российский диктатор Владимир Путин будет вести войну против Украины до конца своей жизни. Цель Кремля, по его мнению, состоит в уничтожении нашей страны и создании "лояльной".

Об этом эксперт сказал в интервью на Новини.LIVE.

Сколько еще будет продолжаться война в Украине

"После переназначения на новый срок, поверьте, он будет воевать столько, сколько будет жить. Сколько будет дышать — столько и будет воевать", — сказал Осипенко, говоря о продолжительности войны.

Он добавил, что цель Кремля остается неизменной — уничтожение Украины и создание "лояльной". В частности, враг планирует вытеснить или "убрать" несогласных с путинским режимом украинцев и заселить на территорию нашего государства "крепостных", которые согласны жить под российским флагом.

"Как они сделали в Крыму, в Мариуполе. Зачистить всех украинцев, вытеснить, кто не взял паспорта, завезти из Азии и Кавказа людей, отдать им эту территорию, но флаги над административными зданиями будут российские. Вот новая Украина с их точки зрения", — сказал Осипенко.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине .

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