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Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

19 марта 2024 г. 10:06

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10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

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11:00 Глава Белопольской громады объяснил, почему россияне активизировали обстрелы Сумщины

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10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

Text

09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

Text

08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

Text

08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

18 марта 2024
Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

Text

22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

Text

21:56 Замкомандира Легиона "Свобода России" Цезарь рассказал, будут ли бойцы штурмовать Москву

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Дипломат Руслан Осипенко убежден, что после переизбрания российский диктатор Владимир Путин будет вести войну против Украины до конца своей жизни. Цель Кремля, по его мнению, состоит в уничтожении нашей страны и создании "лояльной".

Об этом эксперт сказал в интервью на Новини.LIVE.

Сколько еще будет продолжаться война в Украине

"После переназначения на новый срок, поверьте, он будет воевать столько, сколько будет жить. Сколько будет дышать — столько и будет воевать", — сказал Осипенко, говоря о продолжительности войны.

Он добавил, что цель Кремля остается неизменной — уничтожение Украины и создание "лояльной". В частности, враг планирует вытеснить или "убрать" несогласных с путинским режимом украинцев и заселить на территорию нашего государства "крепостных", которые согласны жить под российским флагом.

"Как они сделали в Крыму, в Мариуполе. Зачистить всех украинцев, вытеснить, кто не взял паспорта, завезти из Азии и Кавказа людей, отдать им эту территорию, но флаги над административными зданиями будут российские. Вот новая Украина с их точки зрения", — сказал Осипенко.

Напомним, трехдневные выборы в РФ закончились победой Путина. Сразу после закрытия избирательных участков в воскресенье, 17 марта, он выступил перед россиянами, заявив, что во время своего нового президентского срока продолжит войну в Украине .

Также мы рассказывали, как жителей оккупированных территорий агитировали голосовать за Путина.

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11:00 В Одессе и области звучит воздушная тревога — какая угроза

10:45 Россияне выводили минные тральщики — какая ситуация с другими кораблями в Черном море

10:36 Трамп ответил, будет ли оказывать помощь Украине в случае победы на выборах

10:34 Операция UNIFIER продолжается — как канадцы учат украинских военных

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

10:23 В Белгороде раздаются громкие взрывы — местные говорят о "прилетах"

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10:20 День рождения Лины Костенко — знают ли львовяне стихи украинской поэтессы (видео)

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10:06 Сколько еще будет продолжаться война в Украине — дипломат назвал истинные цели Кремля

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09:01 Выборы в России — дипломат объяснил, почему Путин не легитимный президент

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08:16 Долетит ли ядерная ракета в Киев — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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08:00 Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский обратился к украинцам — эфир Новини.LIVE

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Text

02:00 Депутат ВР рассказала, отменят ли в Украине заочное обучение

Text

00:17 Усилит ли Путин мобилизацию после выборов — ответ бойца Легиона "Свобода России"

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Text

23:52 Обновленный рекрутинг в ВСУ — как добровольцу попасть в нужную бригаду

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22:50 Эксперты прокомментировали кадровые изменения в Воздушных силах

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