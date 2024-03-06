Ситуація на Авдіївському напрямку — яку тактику використовують ЗСУ

На Авдіївському напрямку Донеччини Збройні Сили акцентують свою увагу на маневровій тактиці. Це, зокрема, допомагає відкинути російських окупантів ближче до російського кордону.

Про це розповів молодший сержант батальйону БпАК 3-ї ОШБр Анатолій Нікітін в ефірі телеканалу Київ24.

Яка ситуація на Авдіївському напрямку

"Сьогодні вночі в одному з захоплених окупантами населених пунктів на Авдіївському напрямку, у них була погана ніч. Якісь великі дрони скидали їм на голови, якісь великі бомби. Зараз ми бачимо, що вони трохи остигають", — сказав Нікітін, говорячи про те, як минула сьогоднішня ніч.

Він додав, що наразі українські захисники намагаються витіснити ворога ближче до російського кордону. Для цього, зокрема, ЗСУ використовують маневрову оборону.

"Ми завжди маневруємо вогнем, силами й засобами. Щоб росіяни, які роблять ставку на артилерію та знищення великих укріплених пунктів за допомогою КАБів, не могли реалізувати свій задум щодо нас. А ми могли реалізувати свій задум щодо них та відкинути їх туди, звідки вони прийшли", — сказав Нікітін.

Нагадаємо, військовий оглядач Денис Попович вважає, що російські окупанти не припинятимуть наступ на Авдіївському напрямку Донеччини. На його думку, ворог знайшов там перспективу просування.

Водночас, українські захисники продовжують нищити ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.