Ситуация на Авдеевском направлении — какую тактику используют ВСУ

На Авдеевском направлении Донетчины Вооруженные Силы акцентируют свое внимание на маневровой тактике. Это, в частности, помогает отбросить российских оккупантов ближе к российской границе.

Об этом рассказал младший сержант батальона БПАК 3-й ОШБр Анатолий Никитин в эфире телеканала Киев24.

Какая ситуация на Авдеевском направлении

"Сегодня ночью в одном из захваченных оккупантами населенных пунктов на Авдеевском направлении, у них была плохая ночь. Какие-то большие дроны сбрасывали им на головы, какие-то большие бомбы. Сейчас мы видим, что они немного остывают", — сказал Никитин, говоря о том, как прошла сегодняшняя ночь.

Он добавил, что украинские защитники пытаются вытеснить врага ближе к российской границе. Для этого, в частности, ВСУ используют маневровую оборону.

"Мы всегда маневрируем огнем, силами и средствами. Чтобы россияне, делающие ставку на артиллерию и уничтожение крупных укрепленных пунктов с помощью КАБов, не могли реализовать свой замысел относительно нас. А мы могли реализовать свой замысел относительно них и отбросить их туда, откуда они пришли", — сказал Никитин.

Напомним, военный обозреватель Денис Попович считает, что российские оккупанты не будут прекращать наступление на Авдеевском направлении Донетчины. По его мнению, враг нашел там перспективу продвижения.

В то же время, украинские защитники продолжают уничтожать вражескую технику под Авдеевкой. Бойцы третьей штурмовой бригады показали кадры ликвидации танка РФ с помощью дрона.