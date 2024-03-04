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Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

04 березня 2024 р. 16:31

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16:31 Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

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15:01 Військовий аналітик прокоментував вірогідність наступу на Київ

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14:05 На Куп'янському напрямку окупанти зменшили кількість штурмів — в ЗСУ назвали причину

Text

13:34 На Донеччині дрони ССО майстерно відпрацювали про окупантах — що вдалося знищити

Text

12:51 Введення іноземних військ в Україну — нардеп зробив неочікувану заяву

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Text

12:23 У Нацгвардії пропонують пройти переогляд людям з ІІ-ІІІ групою інвалідності

Text

11:38 Поляки блокують усі КПП — у ДПСУ розповіли про ситуацію на кордоні

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Військовий оглядач Денис Попович вважає, що російські окупанти не припинятимуть наступ на Авдіївському напрямку Донеччини. На його думку, ворог знайшов там перспективу просування. 

Про це експерт заявив в ефірі телеканалу Київ24. 

Ситуація на Авдіївському напрямку

За словами Поповича, наразі бої точаться за прилеглі села, що розташовані на захід від Авдіївки. Йдеться про Орлівку, Тоненьке, Бердичі. 

"Я не думаю, що росіяни будуть припиняти наступ на Авдіївському напрямку. Очевидно, що вони знайшли для себе перспективи просування на захід від Авдіївки. Бої йдуть за села, що західніше. Це Орлівка, Тоненьке, Бердичі", — сказав Попович. 

Він додав, що у деяких населених пунктах ворог має певні успіхи. На ці ділянки фронту окупанти якраз стягують резерви та перекидають авіацію.

"В деяких населених пунктах ворог просунувся. Там накопичують резерви, перекидають авіацію на заміну збитої. Вони будуть і далі намагатися просуватися. Навіть якщо зараз відносне затишшя, хоча у мене є сумніви, далі бойові дії будуть продовжуватися", — сказав експерт. 

Нагадаємо, упродовж попередньої доби на фронті трапилось 78 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Авдіївському напрямку, лише там Сили оборони відбили 20 атак.

Водночас, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.

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16:25 Син Шевченка отримав українське громадянство

16:20 На Київщині стався вибух у житловому будинку — мешканка сильно постраждала

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

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