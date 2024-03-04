Росія не припинить наступ на Авдіївському напрямку — експерт назвав причину

Військовий оглядач Денис Попович вважає, що російські окупанти не припинятимуть наступ на Авдіївському напрямку Донеччини. На його думку, ворог знайшов там перспективу просування.

Про це експерт заявив в ефірі телеканалу Київ24.

Ситуація на Авдіївському напрямку

За словами Поповича, наразі бої точаться за прилеглі села, що розташовані на захід від Авдіївки. Йдеться про Орлівку, Тоненьке, Бердичі.

"Я не думаю, що росіяни будуть припиняти наступ на Авдіївському напрямку. Очевидно, що вони знайшли для себе перспективи просування на захід від Авдіївки. Бої йдуть за села, що західніше. Це Орлівка, Тоненьке, Бердичі", — сказав Попович.

Він додав, що у деяких населених пунктах ворог має певні успіхи. На ці ділянки фронту окупанти якраз стягують резерви та перекидають авіацію.

"В деяких населених пунктах ворог просунувся. Там накопичують резерви, перекидають авіацію на заміну збитої. Вони будуть і далі намагатися просуватися. Навіть якщо зараз відносне затишшя, хоча у мене є сумніви, далі бойові дії будуть продовжуватися", — сказав експерт.

Нагадаємо, упродовж попередньої доби на фронті трапилось 78 бойових зіткнень. Найбільше окупанти наступають на Авдіївському напрямку, лише там Сили оборони відбили 20 атак.

Водночас, українські захисники нищать і ворожу техніку під Авдіївкою. Бійці третьої штурмової бригади показали кадри ліквідації танка РФ за допомогою дрона.